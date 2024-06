Markilokuras explota contra Dalas: "Seguro que te has operado la nariz de tanta cocaína que te has metido"

Parece que no corren buenos tiempos para Dalas. Después de ser acusado de estafador a raíz de la creación de su criptomoneda PAMBI, el "mayor villano" del mundo de la creación de contenido está recibiendo golpe tras golpe de parte de algunos de sus compañeros de profesión. Uno de los últimos en sumarse a este ataque generalizado ha sido Markilokuras, quien en el pasado ya tuvo algún que otro encontronazo con Dalas. Sin embargo, ahora Marki ha querido atacar con toda la artillería.

"Dalas es un estafador y un puto embustero. Cuando se hizo viral mi clip con mi madre, Dalas habló de mi madre, difamándola sin saber. ¿Quieres que filtremos cosas? Vives en Andorra y te tienes que esconder para ir a comprar, porque te ve la cara cualquiera de los que están en Andorra y te la parte, por haberles echado mierda [...] Tú dices a todo el mundo que no vives en Andorra, pero sí vives allí, que te ha visto mucha gente", ha exclamado Markilokuras.

Pero la cosa no acabó ahí. "Seguro que te has operado la nariz de tanta cocaína que te has metido [...] A parte de ser escoria, ahora eres un estafador [...] No puedes hablar de la educación que me ha dado mi madre, porque tú no eres padre. La señora esa que tienes a tu lado (Lizy) no quiere que seas el padre de sus hijos [...] Ahora que todo el mundo le está pisando la cabeza, yo también lo hago, a ver si así se hunde y no vuelve a pisar internet", ha proseguido Marki en su directo.

Desde luego, el creador de contenido no se ha dejado nada en el tintero. Pero ya conocemos a Dalas: lo más probable es que, en lugar de permanecer en silencio, le dedique un vídeo larguísimo en el que responda a toda punto por punto. Próximamente veremos si finalmente ocurre.