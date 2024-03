Máxima tensión en la Kings League: Spursito y el Kung Agüero abandonan el plató en el último programa

Semana tras semana, la Kings League nos deja imágenes de cabreos monumentales, piques entre los presidentes y de una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Sin embargo, durante el último programa la cosa parece haber escalado todavía más, ya que tanto Spursito como el Kun Agüero han abandonado el plató, si bien los motivos de cada uno son muy diferentes entre sí.

Comencemos comentando el cabreo de Spursito. En el reciente partido de la Queens League que enfrentó al Rayo de Barcelona y 1K se produjo una dudosa decisión arbitral que acabó perjudicando al equipo presidido por Spursito. El andorrano, visiblemente enfadado, llegó a preguntarle a la colegiada si él le había hecho algo para que tomara ese tipo de decisiones en contra de su equipo. Por supuesto, todo este asunto fue tratado en el último programa de la Kings League, aunque no de la forma en la que a Spursito le habría gustado, ya que el andorrano, llegado a un punto en el que no podía más con la situación, decidió abandonar su asiento y dejar el plató muy cabreado, bajo la mirada incrédula de algunos de los presentes. No sabremos qué ocurrirá de ahora en adelante entre Spursito y la liga, pero está claro que este drama todavía no ha terminado.

Por otro lado, lo del Kun Agüero es una movida totalmente diferente. Ayer se hizo oficial que Zlatan Ibrahimovic sería el presidente de la primera edición de la Kings World Cup que se celebrará en México este año. Antes de la aparición del astro sueco, el argentino sorprendió a todos despidiéndose del programa. "Me voy gente, un abrazo y felicidades por Zlatan", comentó el Kun en un tono que, a priori, parecía agradable. Sin embargo, antes de marcharse soltó una pulla a Zlatan, refiriéndose a él como "el que mató a Messi". Un comentario que no ha quedado del todo claro —aunque suponemos que hará referencia a algún asunto personal que ocurrió entre Messi e Ibrahimovic cuando coincidieron en el Barça— y que, de seguro, dará mucho juego de cara a la Kings World Cup 2024.

Viendo como está el patio, parece que el ambiente que se respira en la liga creada por Gerard Piqué está más tenso que nunca. Veremos qué ocurre durante las próximas jornadas y cómo afectan los enfados de Spursitos y el Kun a la Kings League. Desde luego, aburrirse con ellos es prácticamente imposible.