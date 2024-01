Nil Ojeda y Spursito, sorprendidos por su nominación a Streamer Revelación en los ESLAND: "Llevo diez años creando contenido"

Después de volver a revisar las estadísticas de los nominados a los premios ESLAND, parece que la organización ha encontrado algunas discrepancias, lo que los ha llevado a quitar a algunos streamers y añadir otros en diversas categorías. Pero, pese a que cuando anunciaron esto muchos se entusiasmaron con la posibilidad de que incluyeran a CrystalMolly dentro de la categoría de Streamer Revelación, parece que esto finalmente tampoco ha ocurrido.

Porque, aunque sí que han eliminado a tres de los streamers que formaban parte de esta categoría, han terminado incluyendo a Nil Ojeda, Spursito y a Adri Contreras como nuevos nominados a Streamer Revelación. Esto ha generado aún más polémica que los anteriores, ya que la mayoría no entiende por qué se incluyen en esta categoría, ya que los dos primeros llevan años creando contenido y siendo especialmente conocidos por la comunidad. Por este motivo, incluso si han duplicado su media de espectadores, muchos no creen que tenga sentido que formen parte de esta categoría.

Y, por lo que parece, ambos streamers se han sorprendido mucho al ser incluidos dentro de esta categoría, de forma que Nil Ojeda ha compartido un tuit en el que se pregunta por qué está nominado a Streamer Revelación; y Spursito afirma de forma contundente que lleva "diez años creando contenido", por lo que tampoco entiende por qué le han incluido en esta.

Aun así, la explicación que dio la organización de esta categoría aclaraba que este año solo se han fijado en el "aumento porcentual de la media de espectadores", y no en si eran conocidos anteriormente o no. Pese a ello, la comunidad sigue muy confundida con la forma en la que lo han valorado, ya que no creen que tenga sentido incluir como "revelación" a streamers que llevan años siendo conocidos, ya que pierde el sentido de la palabra.

Pero, aunque haya tantos desacuerdos alrededor de esta categoría, parece que la organización ya ha tomado una decisión final al respecto, de manera que no solo han anunciado los nominados finales, sino que también han abierto las votaciones y empezado a votar. Por tanto, parece que pese a esto, la comunidad tendrá que conformarse con esta decisión organizativa.