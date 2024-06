Mayichi se rompe y denuncia el acoso que lleva sufriendo 4 años: "Quiero ir a por ellos"

Por desgracia, es por todos sabido que el acoso, las amenazas o las difamaciones no son cosas ajenas a la vida de muchos creadores de contenido. La última en denunciarlo ha sido Mayichi, quien, en las últimas horas, ha subido un vídeo a sus redes sociales para explicar la desagradable situación que ha vivido durante los últimos 4 años. Desde luego, hay que ser muy valiente para hacer lo que ella ha hecho.

"Llevo 4 años sufriendo acoso hardcore por parte de unas personas que se han creado perfiles para alejarme de cualquier chico streamer amigo mío que esté cerca. También se han creado perfiles para intentar difamarme a mí, han hablado a familiares, han doxeado mi dirección diciéndome las burradas que me haría, han creado perfiles con la imagen de mi padre fallecido diciendo auténticas locuras que destrozarían a cualquiera…", ha explicado la creadora de contenido.

Sin embargo, Mayichi ha recalcado que durante este último año la cosa se ha intensificado y lo ha pasado aún peor. Además, admite que ha estado más débil mentalmente y los acosadores se han aprovechado de ello. "También han aprovechado para machacar más a Edu (la pareja de Mayichi). Han difamado a más no poder y han dicho cosas que son mentira. He ido a la policía, he denunciado varias veces y a alguno hemos podido pillar, pero es que son varios", ha continuado.

"Ahora que estoy más fuerte, quiero ir a por ellos. Os pido por favor que entendáis la facilidad con la que se pueden editar los vídeos hoy en día y que no os creáis las difamaciones que van soltando sobre mí [...] Solo os pido de corazón que denunciéis todo esto", zanjó. Esperemos que este vídeo sirva para algo y los acosadores aprendan la lección. Desde aquí, aprovechamos para mandar un abrazo enorme a Mayichi. Te deseamos lo mejor.