El 11 de noviembre se celebra el Día internacional del soltero, algo que debe celebrarse por todo lo alto. ¿Por qué estar soltero es una ventaja? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Sea porque quieres, porque lo necesitas o porque no encuentras a tu media naranja ideal este estado acumula muchos puntos a favor y hoy ¡te vamos a resumir algunos de ellos!

- Vas a dedicar más tiempo a lo que importa. Dedicar tiempo a una pareja es bonito pero, cuando no la tienes, puedes organizarte tu tiempo para ver a viejos amigos, viajar, estudiar, trabajar y hacer deporte. Algo que “comprometido” a veces es más complicado: o dedicas menos tiempo al resto de cosas para hacer un hueco a tu pareja o eliminas algunas de la lista.

- Qué maravilla eso de conocer gente. Existe algo maravilloso cuando sales por ahí y es el sentimiento de poder conocer gente, tontear con ella y pasarlo bien sin necesidad de recordar que estás en una relación. Que sí, sabemos que los que están metidos en ella están encantados (o al menos la mayoría) pero también sabemos que, a veces, echan de menos este tipo de cosas.

Estar soltero puede ser bueno para ti | pxhere

- Saben lo que quieren. Mejor dicho, la mayoría de los solteros tienen muy claro lo que NO quieren. O han salido escaldados de alguna relación o han pasado por ciertas cosas que les han hecho tener muy claro qué buscan en una persona.

- Mejor solo que mal acompañado. Estar soltero te hace conocerte muy mucho: saber qué sentimientos experimentas, escucharte y lanzarte a hacer cosas por ti mismo que antes quizás no harías. Por eso, disfrutar de la vida de soltero y de lo que necesitas en cada momento te hará mucho más feliz.

Amigas de fiesta | Getty

- Más dinero para disfrutar. Es muy bonito irte de cena con tu pareja, invitar de vez en cuando, comprar regalos… Pero piensa el ahorro que te supone no hacer eso cada semana y poder dejártelo en un superviaje o en irte de fiesta con tus amigos de siempre.

- No significa que estés a pan y agua. No tener pareja no significa que 'no te comas un colín'. De hecho, es en etapas así cuando podrás conocerte mucho más y saber lo que realmente te gusta y quieres. Quizás con una pareja simplemente te acostumbres...

- Disfrutarás de un tiempo único. En la vida -dicen- hay etapas y momentos para todo y tendrás muchos años para encontrar una pareja (si quieres) pero la etapa de soltero, de disfrutar sin pensar mucho, de tener libertad… Haznos caso, ¡eso hay que vivirlo!