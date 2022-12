Los mejores momentos de Ibai con Luis Enrique: "¿Si volvería como streamer? Por qué no"

Hay un tipo de sonrisa de Ibai, cuando posa en las fotos, en las que le ves conteniéndose una alegría tremenda. Le pasó con Ramón García cuando confirmaron las primeras campanadas juntos, con Messi cuando fue invitado de honor a su despedida (y presentación), y ayer vimos ese gesto cuando se encontró con Luis Enrique, exseleccionador nacional y streamer.

Fue en el canal de Ibai donde pensó que mejor podría expresarse, sin el agobio al que lleva sometido meses, y donde explicó con mayor relajación cómo vivió la penosa tanda de penaltis que mandó a la Roja a casa: "Me senté en el banquillo mirando el marcador, y por la celebración veía si era gol o no. [...] Hay que aceptar el resultado, es un buen aprendizaje para los niños. Hay quien no sabe ganar ni perder, y nosotros demostramos que sabemos ambas cosas".

Lucho acudió a la cita acompañado de su hijo, quien intervino en algún momento para decir que juega en la categoría Diamante 1 de League of Legends, el juego que lanzó a la fama a Ibai. "Tu hijo es muy viciado", dijo el especialista en esports, y la respuesta, entre risas, fue un "lo sé, me consta".

Sobre su etapa como streamer, dijo que empezó "sin expectativa alguna, como un experimento para saber si a la gente le parecería interesante", y asegura que está en conversaciones con Twitch para "hacer un directo de despedida" y asegurarse de que todos los beneficios van íntegros a una ONG de su elección.

Aunque "a día de hoy no tiene ninguna oferta", el gijonés está deseando volver al ruedo: "Quiero entrenar, me veo con las ganas de coger un club y poder desarrollar con mayor finura y precisión lo que no he podido en la selección". Cuando Ibai le propone entrenar al Porcinos FC, le dice que busque "un entrenador prestigioso" y se descarta con cachondeo de la ecuación, prometiendo ver el torneo. "Lo mismo me gusta".

El casi recién estrenado set de Ibai en su propia casa fue el escenario del encuentro, y tan cómodos estaban ambos que el vasco se arrancó a veces con intimidades propias. Una de ellas fue la de sus problemas para dormir: "Me hice un estudio y tengo 35 apneas por noche. Ahora tengo que dormir con mascarilla, pero me han asegurado que el descanso va a ser bueno a partir de ahora".

"Ahora voy a ser una bestia imparable: he descansado mal estos dos años y creo que voy a ser invencible. Lo mismo acabo de seleccionador en un equipo", dice con alivio y guasa. Ibai entrenador y Luis Enrique streamer, la definición literal del mundo al revés. Y calla que no suceda.