Minecraft Extremo 2 termina con Ricoy como gran vencedor: una final llena de tensión y agresividad

Después de dos semanas, Minecraft Extremo 2 finalmente ha llegado a su fin conla victoria de Ricoy, quien ha sobrevivido junto a su equipo hasta el último momento. Aunque al principio muchas personas criticaron esta edición por la decisión de no incluir pros, al final ha conseguido sorprender a todos con los nuevos cambios y terminar sin ninguna polémica, más allá de algunas confusiones.

Porque, pese a que no había pros, los participantes de esta edición han sido mucho más agresivos que la anterior y no han dudado en ir a eliminar a otros jugadores, sin importar que tuvieran una sola vida. Y, como era de imaginar, en la final no ha sido diferente, ya que muchos han empezado su cacería en cuanto se han equipado con armadura y armas de diamante, como es el caso de TheGrefg, ByRubi y Jcorko, quienes se han encargado de eliminar a muchos de los finalistas.

Además, a diferencia del año pasado, esta vez los jugadores han podido hacer equipos de hasta cinco personas, algo que ha permitido que muchos se coordinen y trabajen juntos para sobrevivir el máximo tiempo lo posible. Pero, si hay algo que no ha cambiado en esta segunda edición es que la barrera ha sido la encargada de matar a la mayoría de los jugadores, ya que cada vez que se cerraba la zona esta se llevaba por delante a más de un finalista.

Aun así, el equipo de Ricoy, formado por Carola, Silithur, M2, xGuiry y él, ha conseguido llevarse a varias personas por delante y sobrevivir hasta el último momento casi al completo. Pero, cuando ya solo quedaban con vida Ricoy, Carola y M2, estos han decidido pelear sin armadura ni armas para tener una batalla más justa, un acuerdo que se ha visto interrumpido por la lluvia ácida. Esta ha conseguido debilitar a Carola, a quien Ricoy le ha dado el golpe de gracia, tan solo unos segundos antes de matar también a M2.

Sin duda, esta final ha conseguido mantenerse llena de tensión y agresividad hasta el último momento, algo que ha provocado que muchas personas disfruten de ella tanto como lo hicieron durante la primera edición.