Misho se lesiona durante sus entrenamientos para la Velada del Año 3: "El volumen de trabajo está siendo brutal"

A menos de una semana de haber anunciado que Misho sería el nuevo rival de Shelao en la Velada del Año 3, el búlgaro ya ha empezado a entrenar con más intensidad que nunca, algo que se ha visto reflejado en su rostro, donde prece que ha recibido muchos golpes. Esto es algo sobre lo que él mismo ha hablado durante su último stream, donde ha revelado que ya ha cogido un ritmo muy potente para poder alcanzar los avances conseguidos por Shelao durante estos meses.

Pero, por lo que parece, esta intensidad le está jugando una mala pasada, ya que ha compartido que durante su último entreno se ha "jodido una parte del cuerpo", la cual no ha querido revelar "para no dar detalles". Tras estas palabras ha aclarado que, aunque se ha lesionado, no tienen por qué preocuparse por nada, ya que "no es nada grave", o al menos eso espera, ya que parece no tenerlo del todo claro. De todas formas, señala que es normal que esté así, ya que el "volumen de trabajo" que está teniendo es tan alto que entiende que su cuerpo reaccione así, porque ha pasado"de no hacer nada" a darlo todo durante los entrenos.

Por tanto, debido a esta leve lesión tendrá que cambiar un poco sus entrenamientos para que no sean tan intensas, pero no dejará de prepararse ya que tan solo tiene 30 días hasta el combate. Además, ha explicado que normalmente, a falta de un mes del combate, los boxeadores deben "relajar mucho el ritmo y pulir detalles", algo que para él es imposible al tener tan poco tiempo, por lo que esinevitable exponerse "a muchas lesiones".

Aun así, parece que Misho está realmente entusiasmado con este combate, y que está preparado para darlo todo aun teniendo que entrenar a contracorriente. Sin duda, pese a la decepción que se llevó la comunidad por la lesión de Viruzz, el búlgaro ha logrado volver a entusiasmar a todos aquellos que pensaban que no iban a poder disfrutar del combate de Shelao.