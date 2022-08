La nueva vida de ElXokas: lejos de las polémicas y afianzado entre los mejores

Si le preguntas a cualquier aficionado a Twitch en España sobre cuáles son los tres streamers más polémicos, apostaría a que saldrían los nombres de Dalas, ElMillor y sobre todo ElXokas. A diferencia de los dos primeros, que tienen a una parte de la comunidad de creación de contenido en su contra (Dalas, a toda), Xokas despierta una simpatía entre sus colegas que no comparte toda la audiencia. O compartía.

Famosos son sus exabruptos que no vamos a enumerar, pero alguien que considera que "guardar la basura en el congelador es un life hack" desde luego da para debate. Miro nuestra lista de artículos y me salen en un vistazo rápido al menos 15 noticias sobre lo que la gente entendió como barbaridades, en algunas ocasiones porque no se supo expresar bien.

"Yo nunca voy a cambiar mi forma de expresarme", dijo allá por abril, "porque las formas que tengo de decir las cosas es divertida y aggro, de agresiva, y a mí me encanta y me divierte". Lo comentaba tras su primera sesión de psicóloga, a la que acudió aconsejado por otros creadores de la talla de Ibai.

Quizá su forma de expresarse no haya cambiado, pero la actitud ha mejorado de manera muy notable y los malentendidos, si los hubo, no han trascendido más allá de su stream. Yo mismo pude cruzar unas palabras con él durante la Velada del Año 2, al pie del cuadrilátero, y la imagen que puedas tener de un streamer malhumorado y malhablado no puede estar más lejos de lo que me encontré en Badalona.

La relajación y el control de lo que dice se nota también en su presencia en redes, o más bien ausencia. Su perfil oficial en Twitter siempre ha sido prudente en las cosas que decía, y además no publicaba mucho contenido en esa plataforma; la misma que le hizo caer en desgracia durante unas semanas. Recordemos: estamos hablando del creador español con más suscriptores a principios de año

Si haces una búsqueda con términos como "Xokas" o "ElXokas" en la red social más criticona, el nivel de funeo ha descendido espectacularmente, lo que podría indicar un descenso en la popularidad del gallego, ¿verdad? Pues para nada.

El especialista en WoW es en el segundo trimestre del año uno de los más estables en los rankings de TvTop, la guía no oficial de creadores de contenido, junto a Ibai, Rubius y Auron. La ambición de Xokas siempre fue "ser el número uno", aunque ahora parece más centrado en tranquilizar su ajetreada reputación que en liderar clasificaciones. Falta le hacía, y parece que le está funcionando muy bien.