Paula Gonu, sobre su despido de Jijantas F.C.: "No me dejaban formar parte del proyecto"

Parece que, a diferencia de lo que se decía en el comunicado, el despido de Paula Gonu de Jijantas F.C. no ha sido tan consensuado como lo habían presentado. Tras anunciar que prescindían de la influencer como presidenta de su equipo, Paula Gonu ha querido hablar sobre ello en directo y explicar qué es lo que ha ocurrido realmente. "Me han echado", así ha comenzado a explicar cómo ha terminado su paso por Jijantas F.C., un equipo en el que revela que se ha "sentido muy incómoda en muchas ocasiones".

Al parecer, este es un sentimiento que le ha acompañado en todo momento durante su paso por el equipo de Gerard Romero ya que, según ha compartido, no le dejaban formar parte del proyecto y no le consultaban ni informaban sobre nada. Ante esta situación, Paula Gonu ha confesado que sabía que no tendría ni voz ni voto pero que, aun así, esperaba que la tuvieran más en cuenta y le consultaran y comunicaran las decisiones relacionadas con los patrocinadores, ya que estos también iban a estar en su canal.

Pese a ello, parece que Gerard Romero ha optado por no hablar ni tratar más el tema del despido, ya que asegura que él ya ha dado su versión y que no quiere entrar en ninguna guerra, por lo que se va a dedicar a mirar hacia el futuro. Por otro lado, una de las jugadoras de Jijantas F.C. también ha revelado que sintió que Paula Gonu no estaba comprometida debido a que no había ido a "ningún entreno" ni les saludó ni dio ánimos durante el día del debut.

Pero, a ojos de la influencer, esto lo ha vivido totalmente distinto, ya que ha revelado que existía un gran problema de comunicación por parte de Jijantas F.C. hacia ella. Esto es algo que se ha visto reflejado en su participación, ya que asegura que, aunque ella estaba muy implicada con el proyecto, el equipo no le informaba con tiempo sobre ninguno de los horarios. Por este motivo, le era incapaz organizarse para poder ir a los entrenamientos y a los diversos eventos que se han celebrado, algo en lo que revela que le gustaría haber podido participar.

Debido a todos estos inconvenientes, Paula Gonu ha confesado que optó por decírselo al club durante una reunión celebrada este lunes con la intención de solucionar estos problemas de comunicación. Pero, pese a que ella pensaba que este encuentro había terminado bien y que la situación podría mejorar, al día siguiente se encontró con que habían decidido despedirla, algo que le ha impactado y decepcionado mucho debido a que estaba ilusionada con el proyecto.

Tras el comunicado de Paula Gonu, se han generado dos bandos por parte de los seguidores de la Kings League y la Queens League, quienes se han dividido entre los que apoyan a Gerard Romero y los que consideran que ha gestionado mal la situación. Aun así, por ahora no parece que este caso vaya a tomar ningún otro rumbo y que, tal y como Jijantas F.C. comunicó, Gerard Romero y Lisbeth Cid seguirán siendo los presidentes de este equipo de la Queens League.