Paula Gonu, fuera de la presidencia de Jijantas F.C. tras el primer split de la Queens League

Aunque la Queens League ha empezado por todo lo alto, parece que el equipo de Jijantes F.C. ha sufrido una serie de imprevistos que nadie esperaba tras el inicio de la liga femenina. Así lo ha compartido el perfil de Twitter del propio club, que ha lanzado un comunicado en el que ha informado sobre la repentina salida de Paula Gonu. Según ha revelado, la catalana dejará su puesto como presidenta de Jijantas F.C. tan solo cuatro días después de haber empezado la Queens League, algo que ha pillado a muchos por sorpresa.

Frente a esta situación, el equipo ha revelado que tanto ellos como la influencer han tomado la decisión de que lo mejor para Jijantas F.C. es que Lisbeth Cid y Gerard Romero sean quienes la sustituyan, por lo que ambos han asumido la presidencia total del equipo. Según ha asegurado Gerard Romero, esto se debe a que ambos van a tener una mayor disponibilidad este verano, algo que "no estaba previsto", por lo que han decidido tomar este cargo.

Aun así, por ahora Paula Gonuno se ha pronunciado respecto a este suceso, por lo que por ahora se desconoce si realmente la decisión de abandonar el cargo de presidenta de Jijantas F.C. la han tomado de forma conjunta o no.

Por otro lado, este no ha sido el único cambio con el que ha sorprendido el equipo presidido por Gerard Romero, ya que este último ha revelado que también han decidido despedir al entrenador de su equipo. Según ha informado el catalán, es una decisión que no se ha atrevido a hacer antes pero que considera que no podían seguir como estaban. Por ello, tal y como han informado en el comunicado, finalmente han decidido "prescindir de los servicios de Marc Carmona como técnico de la Kings League".

Por tanto, el equipo ha sufrido una pérdida tanto por parte de la liga masculina como por la femenina, unos cambios que han sorprendido a su público pero que, a su vez, esperan que supongan un cambio positivo para Jijantes F.C. y Jijantas F.C.