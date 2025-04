Pawgli rompe a llorar en su último vídeo: "Tengo pánico por las noches, ¿hasta cuándo voy a vivir así?"

Días después de denunciar públicamente que un hombre la sigue y la vigila desde el edificio de enfrente al suyo, la influencer Pawgli ha vuelto a hablar sobre su situación en un vídeo que ha dejado a muchos de sus seguidores con el corazón encogido. En él, aparece visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos, y cuenta sin filtros cómo está viviendo este episodio de acoso.

"Esta es la realidad de mis noches, que son horribles", comienza diciendo. "Tengo que tomarme pastillas para dormir y yo no me he medicado nunca, pero si no, no consigo dormir". La joven reconoce que el miedo no desaparece y que se encuentra en un "bajón súper grand" emocionalmente. Sus palabras reflejan el impacto que este acoso está teniendo en su vida diaria: "Lo paso muy mal por las noches, tengo pánico".

En su testimonio, Pawgli también relató una reciente salida al concierto de Maluma. A pesar de acudir acompañada, no pudo disfrutar del evento: "He estado pensando sobre todo en cómo volver a casa. Me tenía que volver sola en Uber y me fui mucho antes de que el concierto acabara, por si acaso". Una vez llegó a su edificio, pidió al portero que la acompañara hasta la puerta de su casa.

"¿Hasta cuándo voy a tener que vivir así?", se pregunta con desesperación, añadiendo que, aunque ha tratado de no mostrar esta parte tan dura para no preocupar a sus seguidores, ya no puede seguir ocultándolo.

Este nuevo testimonio ha generado una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales, con miles de usuarios exigiendo mayor protección para la influencer. La historia de Pawgli pone una vez más sobre la mesa el problema del acoso en redes y en la vida real, así como las secuelas psicológicas que puede dejar. Desde aquí, le mandamos todo el ánimo del mundo.