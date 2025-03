"Ponte e inténtalo": La polémica reflexión de Lucía Correa sobre el trabajo en redes

La influencer Lucía Correaha generado un enorme revuelo en redes sociales tras unas declaraciones en el podcast ¡Vaya Vaina! en las que comparaba el trabajo tradicional con el de los creadores de contenido. Sus palabras han sido interpretadas por muchos como una falta de empatía hacia quienes trabajan largas jornadas sin obtener los privilegios de la vida influencer.

Durante la charla, Correa aseguró que "todo el mundo tiene un teléfono y puede subir vídeos", dejando entrever que cualquier persona podría intentar vivir de las redes sociales. "La gente siempre me dice que trabaja no sé cuántas horas y no tienen lo que tenemos los influencers. Pues ponte e inténtalo. Así sabrás si realmente vales o no vales para ello", añadió, unas palabras que han sido ampliamente criticadas en redes.

Si bien la creadora de contenido afirmó que su éxito no ha sido fruto de la casualidad y que "yo de la noche a la mañana no he pasado a tener lo que tengo", muchos usuarios consideran que su discurso no refleja la realidad de la mayoría de trabajadores. Además, sus reflexiones sobre el dinero han añadido más leña al fuego: "Siento que desde que genero más, quito el valor a las cosas. Si me gusta un bolso, me lo compro. Podía esperar a un momento en el que me lo mereciera, pero voy a la tienda y me lo compro porque sé que puedo".

Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos como una falta de conciencia sobre el consumismo extremo. De hecho, la propia Lucía Correa admitió que quiere dejar de normalizar este tipo de hábitos en redes sociales. "Sé lo que tengo, pero no quiero normalizar en redes un consumismo extremo", aseguró.

Sin embargo, para muchos usuarios estas palabras no fueron suficientes para equilibrar su discurso. Las reacciones no tardaron en llegar, con comentarios como "vive en un universo paralelo", "haz lo que haces y métete 8 horas en una tienda" o "seguro que se hizo conocida por su enorme creatividad… sí, claro". El debate sobre el trabajo en redes y la percepción del esfuerzo detrás del éxito sigue abierto, pero lo que está claro es que las palabras de Lucía Correa han avivado una conversación que nunca deja de generar controversia.