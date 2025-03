"No se puede ser más pick me": una tiktoker se hace muy viral por defender a Roro y cargar contra Abby antes de La Velada 5

Desde que se anunció el combate entre Roro y Abby en La Velada del Año 5, las redes sociales han estallado con opiniones sobre la pelea. La tiktoker Majegazabella se ha hecho viral en TikTok por su contundente defensa de Roro y sus duras palabras contra Abby. En un vídeo que ya ha acumulado miles de reproducciones, la tiktoker no se ha mordido la lengua: "Lo tienes bastante difícil por no reventarla antes de La Velada. Qué pereza de persona Abby, no se puede ser más pick me".

Majegazabella ha recordado que Abby ya criticó a Roro en el pasado, cuando esta última empezó a hacerse viral. "La chica esta está obsesionada con Roro, no para de tirarla hate por la cara. No viene a cuento y no tiene ningún sentido", asegura la tiktoker, dejando claro que no entiende la actitud de la streamer. Según ella, Abby intenta justificar sus ataques "con el tema del feminismo", pero en realidad "es la primera que no para de hatear a otra mujer".

En su vídeo, Majegazabella también ha hablado sobre la diferencia física entre ambas boxeadoras, ya que Abby tiene una clara ventaja en cuanto a estatura. Sin embargo, la tiktoker cree que esto no será determinante en el combate: "Que sí, que Roro será muy bajita y a lo mejor tienes ventaja por la altura. Pero por lo menos Roro tiene más clase que tú, Abby". Además, ha recordado que Roro ya ha entrenado boxeo en el pasado y que su preparación podría dar la sorpresa en el ring: "Agárrate los machos, Abby, que a lo mejor Roro te lo pone más complicado de lo que tú te crees".

Con este nuevo episodio queda claro que la pelea entre Abby y Roro se ha convertido en una de las más esperadas de La Velada del Año 5, no solo por lo que ocurra en el ring, sino por toda la polémica que la rodea en redes sociales.