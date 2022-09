¿Por qué los creadores se plantean volver a YouTube? El cambio en Twitch que no convence a nadie

Una de las noticias que mejor nos funcionó en Flooxer Now hace justo un año (y que más nos han copiado con descaro) es la de cuando Auronplay dijo que no pensaba volver a YouTube. "Yo creo que no hay que ser muy listo, que es evidente que esa etapa terminó", aseguraba casi enfadado por las preguntas. 12 meses después la situación podría haber dado un giro de 180 grados.

"En YouTube se están poniendo mucho las pilas", decía ayer mismo en un tono sorprendido. "Hay un nuevo director, y están sacándose la verga: creo que van a sacar raids, ya está lo de regalar subs...", explica, y continúa con una enumeración de características que inventaron los de morado.

Lo que más le gusta al de Badalona es "lo bien que se ve YouTube", comparando las resoluciones con Twitch: "Aunque lo pongas a tope de calidad, se ve como un culo". ¿Y si volviera a emitir por allí? "Lo haría en el canal secundario, el principal ni se toca ni se mancilla".

Son palabras mayores que se unen a la indignación de otros creadores enormes con Twitch, como por ejemplo Illojuan. El reciente anuncio de redistribución de los beneficios le parece injusto para creadores como Silithur ("lleva nueve años haciendo stream y tiene un puño metido por el culo", explica gráficamente), además de quejarse de "encima te lo ponen superbonito".

"Pon que esto es un precedente para ir a por los que ganan menos", dice con sospechas de las intenciones últimas. El malagueño insiste en que a él le va muy bien ("mucho más de 20.000 euros al mes solo en publi") pero recuerda lo que dejó caer Xokas: "Hay gente que tiene otros contratos y no le afecta nada de nada". Evidentemente, habla de los tops en España: TheGrefg, Ibai, Rubius y Auron.

"Yo mañana me voy a YouTube, hago directos y contenido exclusivo para ellos, y Twitch no puede decir nada", dice como alternativa de ingresos. "Supongo que será lo que empiecen a hacer los creadores", añade, unas reflexiones que dejan en el aire la duda de todos: ¿está YouTube a punto de resucitar?