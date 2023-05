¿De qué operan a AuronPlay y por qué no streameará durante unos días?

La comunidad sigue sorprendida por la capacidad de convicción del dentista que atendió a AuronPlay, porque es bien sabido entre sus seguidores que el streamer siente pánico cada vez que debe ir a su consulta. Por ello, muchos de ellos han seguido muy atentamente cada avance de este proceso, el cual de un principio iba a terminar este lunes con la operación final, tal y como había avanzado en sus directos. Pero, por lo que parece, el sufrimiento de AuronPlay tendrá que alargarse un día más, ya que el dentista le ha movido esta intervención médica al martes.

Por este motivo, ha decidido actualizar esta novedad a través de sus stories de Instagram en lugar de abrir directo, ya que quiere aprovechar este último día antes de la intervención médica para "estar tranquilo" y hacerse a la idea de la operación. Porque, tal y como ha revelado, tienen que ponerle dos tornillos para colocarle el diente que le falta, algo que él mismo ha confesado que no le hace mucha gracia debido al miedo que le tiene a los dentistas. Pero, aun así, no ha perdido la oportunidad de bromear sobre su situación, señalando que, aunque no le guste debe hacerlo porque sin ese diente parece "un fumador de crack".

Finalmente, aunque el día de la consulta el dentista le aseguró que después de la operación estaría perfectamente y podría hacer vida normal, AuronPlay imagina que al volver no estará en tan buenas condiciones como para hacer directo. Por este motivo, ha aprovechado estos mismos stories para compartir que lo más probable es que esté un día o dos sin hacer directo para poder descansar un poco tras la operación. Por tanto, por ahora tan solo queda esperar a que se lleve a cabo esta intervención médica y que todo salga lo mejor posible.