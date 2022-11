¿Qué ha pasado entre Lola Lolita y Marta Díaz? El gesto que ha despertado el salseo en TikTok

Aunque los salseos entre tiktokers hay que cogerlos con muchas pinzas (la comunidad de esta red social tiene tendencia a hacer un mundo del más pequeño de los detalles), las posibles disputas entre sus más grandes creadores son algunos de los momentos que más interés generan entre sus usuarios. Cuando el salseo en cuestión incluye a dos enormes figuras de TikTok como Lola Lolita y Marta Díaz, la viralidad está más que asegurada. Un clip grabado durante un evento, en el que ambas tiktokers se cruzan sin saludarse, ha añadido leña a un fuego que llevaba varios días creciendo, desde que el cumpleaños de Marta Díaz estuviese lleno de algunos de los más grandes influencers, pero no contase con Lola Lolita entre su lista de invitados.

Por supuesto, existe la posibilidad de que Lola Lolita y Marta Díaz no se saludasen por las circunstancias en las que se cruzaron, pero no deja de ser curioso que estando tan cerca ni siquiera se dedicasen una sonrisa desde la distancia. Ambas son creadoras de contenido top en nuestro país, y no faltan los que pretenden generar una rivalidad entre ellas, pero hasta hace poco siempre habían mostrado su buena relación a través de las redes. Por ahora, ninguna de las dos se ha manifestado al respecto de este asunto, pero es probable que, según aumenten los rumores, alguna de las dos suelte una pequeña pista, si resulta que efectivamente se llevan mal, o desmienta que existe una mala relación entre ellas.

Si algo demostraron los rumores de ruptura entre Lola Lolita e Isaac Belk de hace unos meses, es que la tiktoker prefiere gestionar estos asuntos en privado, y que los gestos que sus fans interpretan como hostiles no son más que su forma natural de comportarse. Habrá que esperar para conocer si la relación de estas dos estrellas de TikTok ha tocado a su fin de forma definitiva.