¿Quién es el misterioso Enigma 70? TheGrefg filtra el nombre del séptimo artista de la Velada del Año 3

Tras una larga espera, Ibai finalmente ha revelado los nombres de los artistas que actuaránen la Velada del Año 3 el próximo 1 de julio. Pero, pese a que en un principio el vasco esperaba anunciar todos estos nombres, debido a un aviso de última hora se ha visto obligado a mantener la identidad del séptimo artista en el anonimato, motivo por el que lo ha apodado como Enigma 70. Ante esta situación, muchas personas han intentado adivinar quién podía ser, pero la realidad es que el periodo que han tenido para esto ha sido muy corto, ya que es posible que la identidad de Enigma 70 haya acabado filtrándose tan solo unos minutos después.

Al no poder decir nada frente a las cámaras, Piqué optó por soltar su emoción a través del grupo de WhatsApp de los presidentes de la Kings League, a quienes escribió un avance sobre este misterioso artista. Pero lo que el catalán no esperaba era que, sin pensarlo mucho, TheGrefg hiciera referencia a su mensaje durante su directo. "No me lo puedo creer, han dicho por el chat de WhatsApp 'BB', viene Snoop Dogg", algo que ha dicho con tono humorístico porque justo el rapero llevaba un collar con esas iniciales en el vídeo que estaba viendo.

Pero, frente a esta broma, sus espectadores se han quedado con las iniciales BB, las cuales han conectado rápidamente con Bad Bunny. Ante este posible leak, muchos espectadores han corrido de vuelta al stream de Ibai para informar sobre esta situación, algo que tanto Piqué como Ibai han leído en el chat. Aunque al principio parecían ignorar los mensajes, el catalán ha terminado señalando estas palabras del chat, a lo que Ibai se le ha quedado mirando fijamente en silencio, como si de una advertencia se tratara. Y, en lugar de responderle, ha optado por cambiar de tema. Aun así, tras unos segundos de silencio, finalmente Piqué ha respondido al chat señalando que acababa de entender lo que estaba poniendo el chat. En este momento, ha remarcado que el artista "no es" Bad Bunny, algo que puede haber dicho tanto porque esta sea la realidad como porque se sienta culpable por filtrarlo y haya querido intentar corregir su error.

Pese a ello, debido a que sigue sin haberse confirmado de forma oficial quién será el artista Enigma 70, muchos siguen dejando caer algunos de los nombres que podrían esconderse tras este apodo. Pero, a raíz de este posible leak, la mayoría de los espectadores siguen convencidos de que será Bad Bunny, algo que por ahora no podrá comprobarse hasta dentro de unas semanas, cuando Ibai revele finalmente quién hay tras este apodo. Aun así, lo que es seguro es que la Velada del Año 3 contará con grandes actuaciones, por lo que los afortunados que han conseguido comprar su entrada podrán disfrutar no solo de grandes peleas, sino que también contarán con unos conciertos increíbles.