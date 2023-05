Ibai ofrece 1.000 euros y una entrada VIP a quien adivine las actuaciones de la Velada del Año 3

Desde que se anunció que la Velada del Año 3 se celebrará en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, Ibai no ha dejado de crear hype alrededor de los artistas que actuarán en el evento. Esto ha provocado que, desde entonces, su comunidad no haya parado de especular sobre cuáles serán los nombres que revelarán este 4 de mayo, algo que el propio streamer ha querido aprovechar en uno de sus directos. Por este motivo, ha reunido a algunos de sus espectadores en Discord, a quienes ha ofrecido 1.000 euros y una entrada VIP si adivinan quiénes serán los artistas que actuarán en la Velada del Año 3.

Pero, pese a que ha hecho este concurso, no ha querido dar ningún avance respecto a las actuaciones, por lo que se ha limitado a escuchar las distintas predicciones. Aun así, muchos de los espectadores han coincidido en varios de los artistas que creen que estarán en la Velada del Año 3, ya que gran parte de los participantes han nombrado a Rauw Alejandro, Rosalía, Feid y Jhay Cortez. Por otro lado, también hay quienes apuestan por Bizarrap, Nicki Nicole y Quevedo, quienes esperan que repitan y vuelvan a actuar, tal y como hicieron durante la Velada del Año 2.

Ibai no ha querido confirmar ni desmentir ninguno de los nombres, pero, aun así, hay uno sobre el que sí que ha dado una respuesta: C.Tangana. Cuando han nombrado al madrileño, Ibai ha revelado que el cantante estará "presente en la Velada del Año 3", pero aun así no ha confirmado de qué modo estará. Por tanto, el hecho de que lo haya dejado caer hace pensar que este irá tan solo como espectador, pero aun así muchos tienen la esperanza de que suba al escenario.

Finalmente, el creador de la Velada del Año ha explicado que, aunque las predicciones se hayan lanzado ya, él no va a confirmar si alguien ha acertado o no hasta que se desvelen quiénes son los artistas que actuarán. Por este motivo, los participantes tendrán que esperar hasta conocer el cartel oficial para saber si se han llevado el gran premio o no. Por suerte, cada vez quedan menos horas para que se hagan públicos los artistas que actuarán en la Velada del Año 3, los cuales se revelarán finalmente este jueves, 4 de mayo.