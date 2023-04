ElRubius, otra baja de La Velada del Año 3: "Me da mucha rabia"

Es curioso pensar que una amenaza de bomba estuvo a punto de cancelar la Velada del Año 2, mientras los bombazos informativos siguen llegando sobre el cierre de la trilogía. Por un lado, con la hipotética presencia de un ídolo como Messi, y por otro, la baja de Rubius, recién confirmada.

Fue el mismo streamer quien lamentó en directo no poder asistir, pero el compromiso que tiene con otros eventos (no hay E3 que falle, incluso cuando no se celebra) y unas vacaciones planeadas "hace meses" le hacen imposible acudir a todo.

"En esas fechas hay otro evento, y yo saqué los billetes de avión y el hotel de mis vacaciones" antes de la fecha definitiva que Ibai decidió para hacer su cita. La ausencia es doblemente dolorosa para el noruego, que el año pasado disfrutó de unos momentos memorables sobre el ring imitando a Freddy Mercury y retando a xQc. Por no mencionar cómo vibró con los conciertos en primera fila, al ladito de otro veterano que tampoco repetirá: Auronplay.

"Esto es un pequeño problema porque mi plan era esponsorizar a una persona con la que ya he hablado", dice en referencia a los combates que se disputarán en el Metropolitano. En 2022 estuvo detrás de Arigameplays, quien acabó ganando con holgura a Paracetamor.

Al mismo tiempo que Rubius comentaba sus malas noticias, Coscu confesaba que una visita al médico le había noqueado: "Tengo el tímpano roto, una rotura muy grande y son varios meses de recuperación". Poca risa en una zona tan sensible y susceptible de recibir mamporros, por lo que el consejo médico es que no se meta en un ring a boxear.

¿Significa esto que tenemos la primera baja entre los participantes? "Por ahora voy a seguir como si nada", dice el argentino en un tiktok, aunque la preocupación se nota en su cara. Y suponemos que en la de Ibai, si bien el vasco nunca ha tenido muchos problemas en salir airoso de situaciones apretadas.