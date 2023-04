AuronPlay confirma que no acudirá a La Velada del Año 3

Después de que AuronPlay sorprendiera a toda la comunidad acudiendo a La Velada del Año 2, no es de extrañar que muchos se pregunten si esto volverá a repetirse una vez más. Por este motivo, pese a que la mayoría sabe que AuronPlay no suele acudir a eventos en los que deba rodearse de muchas personas, sus seguidores mantienen la esperanza de volver a verle junto a algunos de sus amigos en este gran evento. Aun así, hasta ahora el streamer no había dicho nada sobre ello, lo que ha provocado que su comunidad haya decidido preguntarle directamente en uno de sus directos para saber si iría a La Velada del Año 3 o no.

Ante esta pregunta, AuronPlay no ha dado la respuesta que tantos esperaban escuchar, ya que parece que ahora mismo tiene muy claro que no acudirá. Por ello, al escuchar la pregunta ha optado por responder de forma irónica señalando que ir a la Velada es precisamente "lo que más le apetece" en estos momentos. Además, ha continuado con esta broma señalando que tiene tantas ganas de abrazar a los demás creadores de contenido que tiene hasta un calendario en el que va "tachando días" para saber cuánto tiempo le queda para volver a verlos.

Por tanto, por ahora parece que este año la comunidad no podrá volver a disfrutar de la presencia de AuronPlay en La Velada del Año 3. Aun así, hay que tener en cuenta que todavía quedan muchos meses para que se celebre este evento, por lo que nunca se sabe si en el futuro cambiará de opinión y sorprenderá a todos con su presencia una vez más. De todas formas, afortunadamente no son muchos los streamers que han confirmado que no van a ir, por lo que los espectadores podrán volver a disfrutar de una alfombra roja llena de los creadores de habla hispana más importantes del momento.