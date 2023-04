Lola Índigo confiesa a TheGrefg que lo pasó muy mal a finales de 2022: "Estuve pensando en dejarlo"

TheGrefg ha sorprendido a su comunidad al publicar una entrevista a Lola Índigo en su nuevo formato: "Comiendo con". En esta ocasión, la cantante ha sido quien ha escogido el restaurante, el cual ha dejado boquiabierto al propio TheGrefg porque no esperaba que fueran a comer insectos, a lo que Lola Índigo le ha recordado que él le dijo que "quería experiencias fuertes". Pero, aun así, esto no ha sido lo que más ha sorprendido durante esta entrevista, ya que Lola Índigo no ha dudado en abrirse emocionalmente con TheGrefg.

Por este motivo, en cuanto el streamer le ha preguntado cómo estaba, ella ha confesado que ahora está muy bien pero que lo pasó muy mal a finales de 2022. Tras esta revelación, ha compartido que en aquellos momentos "no encontraba mucha motivación en lo que estaba haciendo", motivo por el que incluso se planteó dejarlo todo, algo por lo que ahora se siente una desagradecida.

Pero la realidad es que se sentía así porque encontró "cosas que no eran muy humanas" dentro del mundo de la música, lo que provocó que se desencantara de esta profesión y haya tenido que recuperar su amor por la música para continuar. Aun así, gracias a que consiguió cambiar su mentalidad ha logrado empezar este 2023 "con mucha energía", por lo que ha confesado que está manifestando constantemente todo lo que quiere conseguir para atraer solo buenas emociones.

Por otro lado, Lola Índigo también ha hablado sobre la Velada del Año 3, a lo que ha revelado que ella se planteó muy seriamente la idea de participar en los combates. Pero, pese a que ya había reservado la fecha del evento, finalmente no pudo comprometerse porque era incapaz de estar en todos los encuentros que se celebran antes de la velada por problemas de agenda.

Por este motivo, al final no ha podido participar, algo que parece que le ha decepcionado un poco porque ha revelado que le gustaría poder llegar a "hacer un combate" en el futuro, sin importar que no sea en la Velada del Año 3. Por tanto, parece que la artista no descarta que esto pueda ocurrir en otro momento, por lo que los fans quizás puedan disfrutar de un enfrentamiento entre Lola Índigo y algún artista o streamer en el futuro, tal y como ha revelado que le gustaría hacer.