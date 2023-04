Qué ha pasado entre Juan Guarnizo y TheGrefg: "Si haces algo mal se reconoce, no se echa la culpa al entrenador"

Continúa la polémica entre Juan S. Guarnizo y TheGrefg a raíz del mercado de fichajes. Pese a que parecía que la situación se había calmado después de que ambos hablaran sobre este tema en sus respectivos directos, este caso ha vuelto a incendiarse durante la celebración del último día del mercato. A lo largo de este encuentro, Juan ha revelado que TheGrefg ha intentado echarle la culpa a su entrenador por la polémica compra, algo que el murciano ha negado y que ha provocado que el presidente de Aniquiladores leyera el mensaje privado. En este, TheGrefg le dijo que "todo fue culpa" de su entrenador y que él estaba "confundido y asustado" por la compra.

Ante esta situación, TheGrefg se ha puesto a la defensiva y ha declarado que si él lee los mensajes privados que tiene, el colombiano saldría perdiendo. Pero, en vez de asustarse, Juan S. Guarnizo ha asegurado con firmeza que él está seguro de que sería todo lo contrario, ya que señala que TheGrefg saldría perdiendo "por muchas cosas". Pese a la situación, al final el presidente de los Saiyans FC ha declarado que no cree que estas cosas tengan que hablarse en "un programa como este" y no ha revelado nada más sobre el caso.

Tras esta situación, han zanjado este tema, pero Juan S. Guarnizo ha soltado otra bomba: hay presidentes que están asegurando entradas para La Velada del Año 3 a los jugadores con tal de convencerles. Además, ha aclarado que obviamente esto no lo ha hecho nadie dentro de Porcinos FC, por lo que están prometiendo entradas para un evento que no organizan ellos. Por este motivo, tanto Ibai como todos los presentes no han podido evitar sorprenderse ante esta situación, de forma que Piqué ha compartido que le parece "increíble" que esté acusando a alguien de algo tan grave, ya que podría considerarse una reventa.

Aun así, tras esta revelación, Juan ha optado por no compartir el nombre de la persona que ha hecho esto, y el culpable tampoco se ha atrevido a confesarlo. Por ello, tanto el presidente que ha hecho esta oferta como la polémica entre los presidentes de Aniquiladores y Saiyans FC ha terminado quedando abierta y sin una conclusión clara. Pero, tal y como dijo Juan S. Guarnizo en el directo que habló sobre ello, esto al final no es un problema real, así que todo está bien entre él y TheGrefg fuera de la Kings League.