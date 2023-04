Juan S. Guarnizo, sobre su problema con TheGrefg: "Me molestó lo que hicieron su equipo y él"

Las Kings League sigue provocando conflictos entre los distintos presidentes. En esta ocasión, Juan S. Guarnizo ha vuelto a compartir su cabreo a través de las redes sociales, donde no se ha mostrado muy contento con la forma de actuar de TheGrefg, señalando que "hay gente sin códigos". Ante esta acusación, muchos han pensado que hablaba sobre el dinero que este le debe, por lo que Juan ha querido aclarar que ese dinero está asegurado, y que el problema es que su equipo ha tenido otras conductas que tanto a él como a su equipo les "parecen feas".

Frente a esta situación, TheGrefg también ha querido hablar sobre ello y aclarar, una vez más, que no habla sobre los 31 millones, por lo que ha remarcado que "por supuesto" que van a pagarle el dinero que le deben. Además, ha explicado que el motivo por el que se ha enfadado no es este, sino que se trata de algo sobre lo que no puede hablar todavía, porque "se debería anunciar el lunes", lo que apunta a que se trata de un nuevo fichaje. Aun así, ha añadido que respeta que a "cualquier presidente” pueda sentarle algo mal, pero que al final no se puede hacer nada porque así es como funciona el mercado.

Finalmente, Juan S. Guarnizo también ha querido aclarar esta situación en su último directo, después de que le preguntaran sobre si estaba todo bien con TheGrefg. En este momento, el presidente de Aniquiladores ha compartido que es cierto que esta semana ha tenido "una molestia" con él porque hizo algo que le pareció feo, pero que ahora está "todo bien" entre ellos. Además, ha aclarado que él no es una persona rencorosa, por lo que, aunque le pareció mal lo que hicieron, no tiene ningún problema real con TheGrefg, Por tanto, ha asegurado que claramente no le odia ni nada por el estilo.

Aun así, pese a que ahora la situación entre ambos está mucho mejor, la comunidad sigue preguntándose qué es lo que ha ocurrido entre los equipos. Por este motivo, miles de personas están deseando que llegue el próximo lunes para poder descubrir qué es lo que ha ocasionado realmente todo este conflicto.