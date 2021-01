¿Quién es Olivia Rodrigo, la nueva estrella de Disney?

Olivia Rodrigo es la nueva estrella revelación de Disney y a sus 17 años está comenzando una carrera musical de lo más prometedora. Olivia Rodrigo nació el 20 de febrero de 2003 en California (Estados Unidos) y proviene de familia filipina por parte de padre.

Su belleza y naturalidad son más que evidentes, que se suman a su melodiosa y dulce voz y a su talento a la hora de componer canciones. Sí, porque Rodrigo, además de actuar, cantar y tocar la guitarra y el piano, también escribe la letra de sus canciones.

Olivia empezó en el mundo de la interpretación con un papel para la serie de Disney 'Bizaardvark' y más tarde consiguió el papel protagonista para la loca secuela de 'High School Musical'. La popularidad le ha llegado gracias a interpretar a Nini Salazar-Roberts, una apasionada del teatro musical que aspira a conseguir el papel de Gabriella Montez (que en su día hizo Vanessa Hudgens) en el musical de su instituto.

'High School Musical: the musical: te series', le dio la oportunidad a Olivia Rodrigo de mostrar una de sus composiciones con 'All I Want', un tema con el que ha conseguido la certificación de oro:

"Estoy un poco asustado ahora mismo porque la gente me deja escribir una canción que significa el mundo para mí, para un espectáculo que significa el mundo para mí y ¡¡¡ESTA FUERA AHORA!!! Siento como si hubiera escrito esto hace una eternidad, pero mientras me encuentro creciendo, esta canción ha crecido conmigo y espero que todos ustedes encuentren tanto significado en ella como yo", escribía en su Instagram.

La joven tiene como referentes musicales a Lorde (a quien considera como su 'presidenta') y a Taylor Swift. La pasión de la cantante por Swift es de otro nivel, es una swiftie de pura cepa y no se esconde. La artista muestra en su cuenta de Instagram su furor por Taylor cada vez que tiene oportunidad: con camisetas, fotos de pequeña con pancartas, una foto de la cantante para felicitarle el cumpleaños llamándola 'mamá' o simplemente comunicarle a sus seguidores que se ha pasado horas escuchando sus discos y bailando sola en su habitación: "No quiero generar una controversia política pero es la mejor cantautora de nuestra generación y todo aquel que diga lo contrario se está mintiendo a sí mismo", escribió en Instagram.

Rodrigo acaba de estrenar su primer single después de 'All I Want', 'Drivers license'. Un tema que habla sobre un desamor en clave de la generación Z. El videoclip de 'Drivers License' ha conseguido más de 100.000 visualizaciones en apenas cuatro horas.