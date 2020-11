El regalo inédito que Rosalía ha recibido por parte de sus fans: "Os tengo que querer porque es muy fuerte"

Rosalía acaba de hacer público uno de los regalos que recibió por su cumpleaños. Además de disfrutar de un día en un parque temático (donde supuestamente también estuvo Rauw Alejandro) y soplar las velas con una tarta de croquetas, la cantante de 'Malamente' recibió un obsequio muy especial por parte de sus fans: un álbum de fotos personalizado.

La joven de 27 años ha mostrado en su cuenta de Instagram el interior de este libro compuesto por dedicatorias y fotos personales que recopilan momentos con su hermana Pili cuando eran pequeñas hasta algunos de los logros de sus carrera musical como actuaciones con Raül Refree o su 'primera red carpet', de la que ha criticado su outfit: "menos mal que estoy mejorando" y escribe "policía de la moda, sí, aquí estoy para entregarme".

En los stories se puede leer la bonita dedicatoria que sus fans, autoproclamados como los 'ángeles' en honor a su primer disco, le han escrito: "Este álbum está hecho de pequeños pedacitos de amor que nos has ido dejando en el corazón a lo largo de tu carrera. Esperamos que te guste mucho. Te queremos, tus ángeles".

Rosalía ha expresado cuánto le ha gustado este detalle y se lo ha agradecido a sus fans: "Es que os tengo que querer porque es muy fuerte este libro. Me emocioné con este regalo un montón" y escribe en stories "tengo los mejores fans del mundo mundial".

Precisamente, hemos podido hablar con Luis, de @Rosaliasources, que ha sido uno de los responsables de que este regalo haya llegado hasta manos de la cantante. Según Luis, la idea surgió en julio en colaboración con Luana de Rosalía Argentina y tenían claro que querían que fuera un regalo no material que la emocionara y le hiciera sentir su apoyo y calor.

"No teníamos presupuesto para pagar una ilustración pero hablé con @designmills, le encantó la idea y se ofreció a hacer la portada y nos ayudó con la edición del libro", nos cuenta Luis. En este regalo han participado aproximadamente unos 30 fans, un círculo de confianza, dice, ya que preferían ser pocos por si la cosa no salía bien y no arriesgarse.

Una decisión que no ha gustado a otros fans que acaban de conocer la noticia de la mano de Rosalía. Luis pide comprensión y anuncia que el regalo del año que viene será más grande y contarán con más gente.

Según Luis, este no es el único regalo que le han hecho llegar a la cantante de 'El Mal Querer', ya que el álbum habría ido acompañado de un colgante de oro con la palabra 'ángeles'.

"Yo me encargué del trámite del envío a Miami. Cada fan puso una cantidad de dinero, pero al final, yo tuve que poner más porque se quedó el presupuesto cortísimo", reconoce Luis. "Está feo decir la cantidad porque es un regalo pero es un número de tres cifras".

¿Pero cómo ha llegado el paquete hasta Rosalía? Luis afirma que sin la ayuda de Cayetana Smith, una de las managers de la artista, no habría sido posible: "Cayetana nos ha ayudado en todo, no está pagado lo que ha hecho por nosotros, se ha entregado. Se ofreció para coger el regalo, lo envolvió y escribió una carta. Eso no lo hace cualquier persona".

Este fan también agradece la ayuda de Pili, ya que según nos cuenta se mostró muy ilusionada con la sorpresa a su hermana y estuvo dispuesta a enviarles fotografías más personales, aunque prefirieron que no fuera así por no tener que soportar la responsabilidad de que salieran a la luz.