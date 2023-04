Rubius defiende a Xokas de las acusaciones de fomentar la ludopatía por las cajas de Counter Strike

Xokas se ha convertido en una de las figuras más potentes del streaming en España, pero su personalidad y su forma de expresarse han hecho que muchos busquen constantemente la forma de hacer daño a su imagen o de cancelarlo en redes. A la lista de pequeñas polémicas que ha protagonizado se suma ahora la de su supuesto fomento de la ludopatía, al retransmitir por su canal de Twitch cómo gastaba cerca de 4000 euros en el sistema de compra de cajas del videojuego Counter Strike. Ante lo que estaba ocurriendo, Rubius ha querido reaccionar al tema y expresar la hipocresía con la que se juzga a algunos creadores de contenido en concreto.

Las microcompras dentro de videojuegos, o con merchandising relacionado con ellos, son una fuente de ideas de contenido para infinidad de streamers y youtubers. Las redes están plagadas de personas comprando sobres de cartas digitales, con reclamos del tipo "Me gasto X cientos de euros en sobres del FIFA", y pocas veces se ha criticado que esto fomente el derroche o la compra compulsiva. Pero cuando un streamer como Xokas ha emitido un contenido similar, pero con las cajas de Counter Strike, parece que el asunto ha cobrado una mayor gravedad. Es por eso que Rubius decidió señalar que, si se critica la conducta de Xokas, también debería condenarse al resto.

Si se observan los streams de Xokas de estos últimos días, se puede ver cómo señala constantemente que lo que está haciendo no debería replicarse, y que si él lo hace es porque tiene dinero más que de sobra para permitírselo, y porque es algo con lo que siempre había soñado. Es más, toda esta apertura masiva de cajas ha terminado con un cabreo bastante importante de Xokas, que ha decidido no volver a jugar a Counter Strike y no colaborar con la empresa que lo desarrolla. ¡Esperemos que el karma le compense esta mala suerte con buenas noticias en otros aspectos de su vida!