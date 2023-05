Rubius explota contra su chat y cierra directo: "No hago streams para estar aquí aguantando gilipolleces"

Controlar a una comunidad muy grande siempre es un trabajo muy complicado para los streamers, ya que cuando cuentan con muchos espectadores es inevitable que en alguna ocasión el chat se revolucione y se cree el caos. Esto es lo que ha ocurrido en el último directo de Rubius cuando, a raíz de que un moderador se ha equivocado a la hora de entregar los puntos de una predicción, se ha creado un gran malestar entre los espectadores que comentaban en el chat.

Debido a esto, Rubius ha intentado pasarlo por alto pensando que no debía ser tan grave, pero ha resultado ser todo lo contrario, ya que las quejas no han hecho más que aumentar hasta el punto de que algunos escribieran comentarios como "Qué asco de canal". Y, por lo que parece, este ha sido un mensaje que ha terminado por encender la mecha de Rubius, provocando que este se cabree con su comunidad hasta el punto de que ha optado por bloquear incluso a algunos suscriptores.

Frente a esta situación Rubius se ha mostrado muy contundente al señalar que, si se van a quejar por "puntos virtuales", prefiere que se vayan a otro canal, algo que no ha conseguido calmarles y solo le ha generado más frustración. A raíz de esto, ha decidido quitar la cámara y cambiar de juego, un momento que ha aprovechado para recordar que él no hace streams para tener que estar "aguantando gilipolleces", sino que lo hace para pasárselo bien. Pese a ello, parece que hay personas que han seguido quejándose obviando su enfado, lo que ha provocado que declare que empezará a hacer una "purga" para limpiar el canal de aquellas personas que no entienden cómo funciona su stream.

Aun así, la polémica dentro de su canal ha continuado durante un buen rato más, por lo que, aunque Rubius ha señalado que entiende que a nadie le gusta perder puntos sin motivo, no comprende por qué insisten tanto con este tema. Finalmente, ha tomado la decisión de cerrar el directo y borrarlo debido al malestar que se ha generado tanto para él como entre los espectadores. Por tanto, habrá que ver si durante el próximo directo su comunidad ya se ha calmado o si, por lo contrario, vuelven a sacar a relucir este tema que tanto ha molestado a ambas partes.