¿Será Shiro el segundo expulsado de Bellum?: Xokas asegura que este caso de metagaming es insalvable

Parece que Bellum continúa amontonando polémicas a su alrededor a raíz del incumplimiento de sus normas. Pese a la dura advertencia que le dieron a Jcorko tan solo un día antes, parece que algunos de sus participantes siguen sin respetar una de las reglas más importantes del servidor: la de no hacer metagaming. En esta ocasión, el implicado ha sido Shiro, quien después de leer en su chat que le estaban raideando en Rust, decidió dejar la partida de League of Legends que estaba jugando para entrar a detener este ataque.

Frente a esta situación, muchos usuarios decidieron enviarle este clip a Xokas para que lo viera y conociera este caso, momento en el que ha asegurado con firmeza que este caso, a diferencia del de Jcorko, es "insalvable". Además, después de ver que finalmente sí que entró al juego para cerrar todas las puertas y proteger su base, ha señalado que le tienen "que echar" y que está "fuera de la serie" porque, tal y como indican las normas, el metagaming "no está permitido". Tras decir estas palabras, Xokas ha querido recordarle a Shiro que él no puede saber ni hacer eso por mucho que se lo digan los del chat, motivo por el que van a tener que echarlo.

Pero, pese a que en los clips parece estar todo muy claro, Shiro ha querido defenderse para intentar que no le echen y seguir en Bellum. Por este motivo, a través de Twitter ha compartido que le ha enviado una "declaración" a los administradores para intentar salvarse, momento en el que ha bromeado que hasta que no tenga un "veredicto" se acogerá a su "presunción de inocencia". Aun así, la mayoría no parece tener mucha fe en que vaya a salvarse, ya que la evidencia parece bastante clara, motivo por el que Shiro ha querido añadir que, si finalmente le expulsan, habrá sido "por una buena causa".

Por tanto, pese a que Xokas se veía muy decidido frente a su decisión y todo parece bastante claro, habrá que esperar hasta la confirmaciónfinal para saber si Shiro podrá seguir en la serie o si, como muchos sospechan, finalmente será expulsado.