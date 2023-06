¿Por qué no han expulsado a Jcorko tras hacer metagaming en Bellum? Xokas explica el motivo de esta decisión

Tan solo unos días después de que comenzara Bellum, esta serie de Rust ya ha sufrido su primera polémica con uno de sus participantes. En esta ocasión, Jcorko ha sido quien ha protagonizado el primer problema del servidor, ya que ha sido acusado de romper una de las normas principales: la de no hacer metagaming. Pese a que hay ocasiones en las que la información externa que le dé el chat puede ser irrelevante, hay otras en las que esta puede marcar la diferencia.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido con Jcorko, quien no puso el modo emotes durante la raid que hizo a la base de AuronPlay, un momento en el que el chat puede ser crucial para saber qué paredes esconden los mejores cofres. A raíz de esto, muchos empezaron a acusarle de haber leído el chat, algo que él mismo terminó confirmando que había hecho. Aun así, pese a que tenía esta información, ha asegurado que intentó ignorarla y no utilizarla, motivo por el que decidió romper paredes en las que se imaginaba que podía no haber nada.

Y, debido a esta decisión, la administración ha decidido no expulsar a Jcorko y dejar este caso tan solo en un aviso. Esto se debe a que, tal y como ha señalado Xokas, aunque obtuvo información del chat, "realmente no la utilizó para sus fines" porque no llegó a raidearle toda la casa. Por lo que, pese a que "que obtuvo información del chat es un hecho", han decidido no expulsarle y utilizar su caso como un aviso para "todos los demás casos que pueda haber". Con esto quiere decir que, cuando un participante vaya a raidear a otro, es imprescindible que sus moderadores pongan el modo emotes.

Por tanto, pese a que a Jcorko tan solo le han dado un aviso, Xokas ha señalado que esto no va a ser siempre así, ya que este va a ser el caso que utilicen como ejemplificador, por lo que, a partir de ahora, quien vuelva a raidear sin modo emotes "se va perma directamente".