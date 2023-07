¿Spreen y Davoo estarán en la Kings League Américas?: Los streamers argentinos responden a la propuesta de Ibai

Aunque no hace ni una semana que anunciaron que la Kings League Américas llegará en 2024, parece que Ibai no quiere perder el tiempo, por lo que ya ha empezado a hacer una lluvia de ideas sobre quiénes podrían llegar a ser los presidentes de esta nueva liga. Y, aunque por ahora esta lista no significa nada, la comunidad no ha dudado en preguntarle a los streamers mencionados si estarían interesados o no en tener un equipo dentro del proyecto.

Entre los nombres que han salido está el de Spreen, a quien su comunidad ya sabe que le apasiona el fútbol, pero no está tan segura de si le gustaría formar parte de la Kings League Américas. Por ello, sus espectadores no han tardado en preguntarle si tiene intención de participar o no, algo a lo que él mismo ha respondido que lo "tendría que analizar" antes de tomar una decisión. Porque, tal y como señalado, a él lo que le gusta es el fútbol, pero no quiere tener que dedicar tanto tiempo a un proyecto, ni tampoco tener que estar presente en tantos shows,ya que lo único a lo que le gustaría dedicar tiempo es al fútbol en sí. Por tanto, parece que será complicado que la Kings League Américas cuadre con sus planes, ya que es un proyecto al que la mayoría suele dedicar mucho tiempo.

Por otro lado, Davoo tampoco ha tardado mucho tiempo en pronunciarse y, pese a que es un streamer conocido por dedicar gran parte de su tiempo al fútbol, al principio se ha mostrado bastante reacio a la idea. Pero, aun así, parece que este sentimiento no le ha dudado mucho tiempo, ya que en cuanto se ha enterado de que podría ganar dinero si forma parte de la Kings League Américas, se ha mostrado mucho más interesado en participar.

Aun así, por ahora habrá que esperar para saber quiénes serán los presidentes de la Kings League Américas, ya que por ahora Ibai tan solo se ha dedicado a hacer una lluvia de ideas, pero no hay nada confirmado respecto a los nombres. Por tanto, habrá que estar atentos para ver quiénes se muestran interesados en esta nueva liga, hasta que finalmente llegue el momento de anunciar oficialmente quiénes serán los presidentes de la Kings League Américas.