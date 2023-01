Un streamer es atropellado mientras hacía IRL por Japón

Cuanto más tiempo pasa, más común se vuelve que los streamers tengan pequeños incidentes durante sus directos: un robo, un asalto de la policía, un desmayo por jugar hasta la extenuación… Y, ahora, también un atropello. Joshu es un streamer asentado en Japón y que ha logrado cierta popularidad en Twitch con sus streams IRL. Son muchos los curiosos que deciden ver contenidos de exploración sobre este fascinante país y sus paisajes, pero manejar una cámara y una bici al mismo tiempo puede provocar muchos despistes. En uno de ellos, mientras Joshu iba a gran velocidad, fue atropellado por un coche que no vio que se iba a cruzar en su camino.

Solo con ver el vídeo queda claro quién tuvo la culpa del accidente. El streamer iba demasiado rápido como para frenar a tiempo, y no tuvo la capacidad de previsión para imaginar que el coche quería torcer hacia la izquierda. Adelantar con la bici a un vehículo por una calle estrecha de un solo carril es una situación arriesgada a la que uno nunca debería someterse, pero es probable que la distracción de ir haciendo un stream IRL tuviese mucho que ver en lo ocurrido.

Por suerte, parece que Joshu no ha sufrido consecuencias demasiado notables. Aunque en el vídeo no se ve demasiado bien, es probable que su brazo o su pierna se golpeasen con el coche, y que eso fuese lo que le provocó tanto dolor nada más ocurrir el accidente. Tras ser revisado por los médicos, el streamer ha confirmado que está bien, y es probable que muy pronto vuelva a la carga. ¡Esperemos que los próximos directos IRL que haga sean un poco menos arriesgados, para no tener que lamentar ningún daño innecesario! Todavía queda mucho Japón por recorrer.