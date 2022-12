Un streamer se disloca la rodilla en directo: "¡Me he roto la puta pierna!"

Cuanto más tiempo pasa, más claro queda que la profesión de streamer tiene muchos riesgos que la mayoría de personas ni siquiera imagina. Los gamers son conocidos por entregarse al máximo a la experiencia que ofrecen sus videojuegos, y eso puede provocar que se impliquen en exceso cuando consiguen un logro muy difícil o cuando pierden tras poner todo su esfuerzo. Hace poco hablamos de un streamer que se desmayó en directo tras un subidón de adrenalina por una ansiada victoria; esta vez, toca hablar de The Danny Hammer, un creador que se dislocó la rodilla durante uno de sus últimos streams.

Este streamer es muy curioso: el set-up desde el que emite sus streams puede parecer de lo más austero, pero Danny no podría decorarlo ni aunque quisiese. Es un soldado de la marina estadounidense que está atracado en Okinawa, y lo que se ve de fondo en sus directos es el camarote que tiene para sí mismo. Ya que las horas de tiempo libre son difíciles de llenar en un lugar como ese, parece que ha pedido permiso para emitir a través de Twitch desde allí, aunque todavía no ha tenido mucho éxito en su tarea. Apenas supera los mil seguidores en la plataforma y sus directos no tienen demasiado alcance, pero sí lo suficiente como para que su fail fuese capturado y hecho viral.

No hay más que activar el audio de ese clip para darse cuenta de lo que tuvo que sufrir este marine en pleno directo: el tremendo 'clac' que se oye antes de que caiga al suelo da a entender que lo que le pasó fue cosa seria. El streamer ha confirmado a través de las redes que se encuentra bien, y ya ha vuelto a la actividad en su canal de Twitch (imaginamos que en la marina todavía no). Muchos se han reído de sus gritos de "¡Me he roto la puta pierna!", pero es probable que cualquiera reaccionase de una forma similar ante un dolor como ese. ¡Esperemos que su paso por Twitch no tenga ningún accidente más!