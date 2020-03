El día 30 de marzo de 2020 era para muchos aficionados a la música coreana una fecha marcada en rojo. Se trata del día en el que Suho, cantante de EXO, sacaría su disco, y el debut ha encantado a los EXO-L, el nombre con el que se conoce a los seguidores de la banda.

La aventura en solitario de Suho cuenta con todo el apoyo de la banda a la que pertenece, y desde el perfil oficial de la boy band ha comenzado la promoción al miniálbum. Se llama ‘Self-portrait’, lleva siete canciones y han aprovechado el estreno para sacar fotografías inéditas y una entrevista sobre su carrera.

“Este disco es un reflejo del tipo de música que quiero hacer a nivel personal”, asegura el idol añadiendo que está “nervioso, pero sobre todo con ganas de ver la respuesta de la gente”.

El título no está elegido al azar: es un autorretrato de Suho como persona y llegó a inspirarse en uno de los artistas más influyentes de la pintura. “Me emociona el trabajo de Van Gogh, que he podido ver en vivo durante mis viajes, y como él, me interesaba crear un disco que fuera como un retrato de mí mismo. Intenté expresarlo tanto en la música como en la portada y los contenidos del disco”.

Unas horas después de su publicación, el tema principal del álbum superaba de largo el millón de reproducciones, una cifra que a juzgar por los comentarios en las redes podría multiplicarse en muy poco tiempo. “Para mí, ‘Let’s Love’ es una canción muy emocional que cuenta mi historia, por lo que intenté ser muy honesto en la letra e interpretación”.

Cómo no, también tuvo palabras para su grupo y sus fans: “Llevo 15 años dedicados a mi agencia, y por supuesto EXO y EXO-L son una parte de mí para siempre. Espero que este disco me ayude a llegar a todavía más gente”.