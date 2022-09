TheGrefg "se va de la lengua" con Twitch: "No debería contar esto, pero me la suda"

Aunque esté rodeado de música épica, grititos simulados y ese estilo de 'comunicado a lo grande pero luego no es para tanto', no se puede decir que el último vídeo de TheGrefg deje la sinceridad a un lado. El tono dramático de sus palabras es el mismo que cuando anuncia una skin de Fortnite, pero el contenido del clip (número uno en tendencias) no deja lugar a la duda: lleva un cabreo inmenso con Twitch.

"Por fin puedo mandar esta pesadilla a la mierda", viene a ser el mensaje donde el murciano revela detalles que se intuían pero no quedaban claros. En la negociación, y "por primera vez", delegó por sugerencia de la plataforma morada todas las responsabilidades organizativas, confiando en una compañía "milmillonaria". ¿Qué podía salir mal?

"Pues todo lo que podía salir mal, salió". Poco después del comienzo del evento, surgió la posibilidad de cancelarlo incluso a petición de Twitch, que podría ver dañada la imagen de sus competiciones 'Rivals'. A Grefg le pareció buena idea, pero "10 minutos después decidieron que seguía adelante". Emoji enfadado y confuso.

"No sé si debería estar contando estas cosas y quizá me estoy yendo de la lengua, pero me la suda", dice en tono muy crítico con los que montaron este "zurullo recién cagado". Asegura "no tener ni el 10 por ciento de poder del que la gente imagina" dentro de la serie, y con todo eleva una disculpa al público y sobre todo a streamers: "Algunos no hubieran participado si no llega a ser por mí".

El evento, con números muy discretos para su ambición, ha costado efectivamente un montón de pasta a algunos participantes, que viven básicamente de la gente que les ve. "A chuparla, 100.000 euros para mí, a tomar por culo Ringcraft", decía el capitán del equipo ganador, nada más que Auron. "Al final lo único que te queda es reírte, como hice con él", cuenta TheGrefg.

La propuesta de Ibai de hacer una continuación pero mucho más controlada quedó descartada de inmediato. "Si le pones a una mascota el nombre de Ringcraft seguro que explota, el nombre está gafado", y lo tiene tan claro que va a dedicar una categoría de los ESLAND al Peor Evento del Año. El vencedor está decidido.