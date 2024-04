TheGrefg se sirve de ChatGPT para desvelar si es o no millonario y confiesa en qué gasta su dinero

Todos sabemos que los streamers más top ganan mucho dinero. Y no solo de sus streams, si no también de acciones publicitarias, inversiones personales, etc… A juzgar por las cifras, uno de los creadores de contenido de nuestro país que más dinero debe de haber acumulado durante los últimos años es TheGrefg: el murciano no solo es uno de los streamers más vistos, también tiene su proyecto en la Kings League, los Premios ESLAND o las más que conocidas inversiones inmobiliarias que tantos problemas le han traído últimamente.

Pues bien, en medio de un directo, un suscriptor ha llamado multimillonario al murciano y este ha querido desmentirlo de una forma muy curiosa. Para ello, ha preguntado a ChatGPT a partir de cuánto dinero se considera a una persona multimillonaria. "Si tienes más de 1.000 millones de dólares en activos y patrimonio neto puedes considerarte multimillonario, por lo tanto podemos afirmar que yo no lo soy", comentó.

Después, volvió a utilizar ChatGPT para desvelar si es o no millonario. "Si tienes un patrimonio neto de al menos 1 millón de dólares puedes considerarte millonario", dijo el chatbot, a lo que TheGrefg respondió claramente irónico: "Yo no soy millonario, porque lo tengo en euros y no en dólares".

Por último, Grefg también ha hablado sobre en qué gasta su dinero: "Si veis mi gasto personal mes, veréis que me gasto dinero en comida y que me compro muy pocos caprichos. Puedo llegar a gastar al mes menos dinero que muchos de los que estáis en el chat, no es coña. Obviamente sin contar el sueldo de mi editor, de mis mods y de toda la gente que trabaja en mi ecosistema".