Hay cosas en el mundo que hay que ver, visitar y vivir, al menos, una vez en la vida. Y si formas parte del ARMY tenemos una que no puedes perderte: la tienda oficial de grupo de los reyes del K-pop.

Desde que empezaron en la música, el mundo de BTS no ha dejado de crecer: fans y más fans, un montón de canciones para el recuerdo, coreografías, challenge, merchan, experiencias… ¿Por qué no ir un paso más allá y crear una tienda que lo tenga todo? ¿Donde los fans no solo puedan comprar cosas del grupo sino que vivan una experiencia completa?

Así que de una idea vino la realidad y actualmente esa “casa” de BTS está abierta en Seúl (aunque esperamos que sea la primera de muchas) y ¡vas a flipar con lo que puedes encontrarte dentro!

- El merchan: obviamente es una de las partes más importantes e interesantes de la casa (¡pero no la única!). Tendrás todo tipo de ropa, gorras, complementos, accesorios para la casa, el colegio, musicales y para el teléfono que te puedas imaginar. Y, por supuesto, todo 100% oficial.

- La decoración: te vas a encontrar una decoración muy musical llena de micrófonos y notas musicales. Espacios abiertos para tener la sensación de que puedes mirar tranquilamente y, a lo largo de la casa podrás ver reproducciones de los miembros de BTS.

- Pantallas, zonas interactivas y postureo. No solo podrás comprar todo tipo de recuerdos de esta supercasa sino que también podrás interactuar con lo que algunas de las pantallas te ofrecen. ¡Y posturear! Porque han recreado algunos escenarios que seguro que reconocerás ;-)

No te puedes ir sin… dejarles tu mensaje como muchísimos otros fans están haciendo y hacerte una foto con “los chicos”. Bueno, no son ellos en carne y hueso pero, al menos, estuvieron pegados a sus dobles como tú lo estarás si vas a visitar este “templo”.