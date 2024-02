La tiktoker Berta Aroca, en un buen lío tras criticar a Lola Lolita por no tener sexo en un mes

La cantidad de sexo que una pareja tiene en su día a día depende mucho de las preferencias de cada uno de los miembros de la pareja y de las circunstancias de vida que los rodeen en cada momento. Aunque dos personas convivan en una misma vivienda, puede que el sexo no surja o no apetezca durante varias semanas, y no tiene nada de malo, siempre y cuando la pareja tenga claro que no existe ningún problema interno por el que no se estén manteniendo esas relaciones. Por desgracia, todavía son muchos los que se atreven a hacer afirmaciones muy precipitadas al respecto de otras parejas que no son la suya, y esa es la razón por la que la tiktoker Berta Aroca está siendo muy criticada en redes en estos momentos.

Esta creadora de contenido estaba participando en un programa de radio local cuando decidió comentar este asunto que tanto ha dado que hablar en redes en los últimos días. Lola Lolita acudió al programa La Resistencia y sus respuestas a las preguntas típicas que se hacen al final de la grabación fueron muy aplaudidas en redes. La influencer decidió ser muy sincera, algo poco habitual entre los creadores de contenido que visitan el programa, y muchos la felicitaron por hablar de forma tan natural al respecto de la cantidad de sexo que había tenido en el último mes: nada. Es por eso que estas declaraciones opuestas de Berta Aroca han sido tan criticadas.

Todos tenemos derecho a tener opiniones propias, pero eso no significa que sea acertado compartirlas en cualquier momento y lugar, y mucho menos cuando se tiene una base de seguidores a los que se puede influir y afectar. Afirmar que una pareja que no tiene sexo en un mes es una pareja en crisis es un error que puede hacer sentir mal a muchas personas, y es importante ser consciente del daño que una mera opinión puede hacer a los demás.