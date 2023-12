Twitch banea a Ricoy, y los streamers cargan contra la plataforma: "Menuda campaña de acoso y odio"

Aunque la comunidad ya está acostumbrada a que los Twitch Rivals de Rust terminen siempre mal para la comunidad hispana, parece que la polémica de este último torneo no deja de superar a todas las que hubo en el pasado. Porque, si ya de por sí se generó un gran revuelo alrededor de la expulsión que tuvo el equipo español y la indulgencia que recibieron los angloparlantes, el baneo de Ricoy en Twitch ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Pese a que el motivo que le han dado al streamer es que filtró la IP del servidor de Twitch Rivals, el hecho de que la penalización haya llegado poco después de que Ricoy criticara duramente a la plataforma es algo que ha chirriado a muchas personas. Y, entre estas está el propio afectado, quien ha etiquetado esta situación como una "campaña de acoso y odio" hacia su persona. Porque, si ya de por sí estaba recibiendo muchas críticas por parte de la comunidad internacional por todo lo que sucedió en el Twitch Rivals, esto solo ha provocado que vuelvan a saltar contra él para seguir tirándole hate.

Por suerte, la comunidad hispana no ha tardado en apoyar a Ricoy frente a esta situación, la cual ha dejado a muchos sorprendidos por la forma tan injusta en la que creen que está actuando Twitch en toda esta situación. Por este motivo, streamers como Carola o Tanizen han criticado la doble moral de la plataforma a la hora de actuar, ya que no entienden por qué banearían a Ricoy por filtrar la IP sin querer, pero dejarían impunes a otros después de hacer cosas peores. Especialmente porque ya no solo se trata de toxicidad, sino que muchos otros streamers internacionales han enseñado el Discord privado del Rivals, algo que tampoco estaba permitido hacer, tal y como ha remarcado Tanizen.

Finalmente, Ricoy ha vuelto a cargar contra Twitch, a quienes les ha acusado de haber buscado en sus VODs durante cinco días para encontrar cualquier excusa para poder banearle, por haber criticado su actuación. Y, precisamente por ello, ha señalado que el linchamiento que ha sufrido la comunidad por parte de esta plataforma es "digno de estudio", algo en lo que la comunidad se ha mostrado muy de acuerdo. Sin duda, esta polémica ha creado una gran brecha entre Twitch y la comunidad hispana, por lo que habrá que ver cómo termina toda esta situación en el futuro.