¿Twitch quitará los Bits? La plataforma podría haber empezado pruebas para eliminar esta forma de apoyar a los streamers

Las redes sociales son empresas y, como tales, hacen todo el esfuerzo posible por maximizar sus beneficios. Llevar una nueva red social al estrellato es una tarea complicada, y es habitual que muchas de ellas ofrezcan grandes ventajas económicas a los creadores para atraerlos, y que con el tiempo reduzcan esas ventajas hasta hacerlas desaparecer. Twitch lleva unos meses revisando varios de los puntos de su sistema en los que está perdiendo dinero, y la posibilidad de donar Bits podría ser una de las últimas en sufrir alteraciones.

Esta forma tan conocida entre los espectadores de Twitch de apoyar a los streamers estaría cerca de su extinción, después de que algunos usuarios hayan comprobado que ya no tenían la posibilidad de enviar Bits a sus creadores favoritos. La noticia ha sentado realmente mal en Twitter, donde muchos streamers y viewers se han quejado de que esta medida va totalmente en contra de los intereses de los creadores y de sus seguidores.

Aunque todavía no es más que una prueba, si finalmente Twitch decide retirar esta forma de apoyo a sus creadores, es probable que muchos tengan razones más que de sobra para trasladar su actividad a otro portal. Muchos de los grandes creadores de la plataforma han tenido momentos de gran tensión con Twitch en los últimos meses, y algunos de ellos, como Ibai Llanos, ya han comentado la posibilidad de emitir desde YouTube, la opción alternativa más interesante para la mayoría en estos momentos. Entre las posibles eliminaciones de los bits y de las suscripciones de Prime, sumadas a la reducción del coste de las subs, no hacen más que reducir los ingresos de los streamers, así que no cabe duda de que habrá una fuga de cerebros notable si las condiciones de Twitch continúan en esta línea.