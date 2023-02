"La Velada del Año 3 no será en Barcelona": 9 lugares donde podría celebrarse el evento de Ibai

Ya no hay hueco para la improvisación que La Velada del Año tuvo en su primer capítulo, aquel en el que un simple garito sirvió de escenario para ver cómo ElMillor y Reven se partían la cara. De un puñado de invitados a dedo en 2021, se pasó a más de 10.000 que pagaron su entrada por ver el espectáculo en el Pabellón Olímpico de Badalona solo un año después, el mismo lugar donde Michael Jordan se hizo con el oro olímpico de Barcelona 92.

Con esa progresión de hype, suponemos que la tercera Velada tendrá un escenario a la altura, así que hemos hecho cálculos sobre dónde podría albergarse un evento de esas características y estos son los lugares donde creemos que molaría ver una noche de mamporros. Al parecer, Madrid parte como ciudad favorita, pero no es la única con opciones.

NUEVO SANTIAGO BERNABÉU

El templo del Real Madrid, lugar de peregrinación para aficionados vikingos de todo el mundo, con lo madridista que es Ibai y las posibilidades que parece que va a brindar el recinto sería un escenario de película para los que se sumen a la fiesta.

WANDA METROPOLITANO

Esto no lo decimos nosotros sino un contertulio de KOI, quien apuntaba al estadio rojiblanco como posibilidad real de realizarse. El silencio de Ibai hizo sospechar a muchos que efectivamente podría realizarse allí.

WIZINK CENTER

A ver, si Ojete Calor ha llenado hasta la bandera las 17.453 localidades con sus mamarrachadas, que una docena de youtubers y varios artistas animando la fiesta repitan la hazaña no tiene nada de complicado.

EL PISO DE XOKAS

No me digas que no molaría estrenar el millonario y esperado nido del lucense por todo lo alto. Las dimensiones de su salón (y las vistas) dan para poner 12 cuerdas, cuatro cámaras y hacer una fiesta de inauguración por todo lo alto. Y si no, tienen el parque del Retiro bastante cerca.

BILBAO EXHIBITION CENTRE

Lejos ya de la capital del reino, el Bizkaia Arena podría albergar perfectamente un evento de estas características con hasta 18.000 localidades. Es además el lugar donde se celebraban los primeros Ibainéficos, además de ser la ciudad que vio crecer en todos los sentidos al ídolo vasco.

ANDORRA (TERUEL)

¿Y si por hacer la broma montaran algo en la ciudad española con el mismo nombre del principado? Vale, no tiene los bellos parajes del paraíso youtuber, pero como broma molaría. Imagínate a algunos invitado llegando por error a la frontera con Francia...

PALACIO DE LOS DEPORTES MARTÍN CARPENA (MÁLAGA)

'Solo' caben 11.300 personas, pero se podría llenar exclusivamente con amigos de Illojuan, y eso que se ahorran en transporte desde la organización. Mira la que montaron en CDMX...

ESTADIO DE LA ROMAREDA (ZARAGOZA)

Con aforo de más de 33.000 espectadores, ya ha albergado eventos tipo el Partidazo de los Youtubers con DJ Mario al mando. Entre las buenas comunicaciones por tierra y aire, precios muy económicos comparados con Barcelona o Madrid, y un exquisito ternasco para alimentar a los púgiles y visitantes, un sabor maño le daría un montón de personalidad a La Velada.

CIUDAD DE MÉXICO

¿Quieres irte bien lejos de Barcelona? Pues toma. La experiencia mejicana de Grefg salió tan bien con los ESLAND, y allí tienen tanta tradición de boxeo, que podría resultar un lugar perfecto para la Velada Wey. Incluso Ibai dejó caer que no le importaría vivir en el país centroamericano, ¿por qué no hacer la prueba?