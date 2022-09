Ibai sobre La Velada de Tortillaland: "Va a ser espectacular a niveles históricos"

Si la segunda entrega de la Velada del Año hizo que Ibai se confirmara como el streamer más innovador del planeta, la versión cuadriculada prevista para Tortillaland apunta a niveles similares dentro del muy popular Minecraft. "Estuve con Heberon, los dioses y AuronPlay hablando a las cuatro de la mañana, y lo que vamos a hacer va a ser espectacular a niveles históricos".

Sabemos que es la típica frase que se dice cuando cualquier creador tiene un anuncio de relevancia variable, aunque cuando la pronuncia el vasco es diferente. Él no es 'cualquier creador': "Creo que Tortilla Land 2 va a hacer historia, y que esto va a ser mucho más grande de lo que pensaba".

"No os puedo hacer spoiler porque los tenemos que pensar", comenta sobre los elegidos para combatir que todavía no son definitivos. "Las fechas que las dé Ibai", añade Auron, afirmando que las tienen "bastante claras" pero por precaución organizativa todavía no parece oportuno publicarlas.

"El evento es más suyo que mío, yo pongo el servidor y la gente", continúa el catalán pero con una condición: "Heberon (el programador jefe de Tortilla) y su equipo quiero que se centren en el lore (la historia) de Tortilla, no quiero que se distraigan con eventos que añadan a eso". Vamos, que La Velada es lo que se podría llamar un one shot, y para Auron "es un honor" albergarlo.

Se da el hecho que con el calentón de la versión Minecraft del evento mucha gente está pasando por alto los detalles que poco a poco surgen sobre el tercer encuentro presencial. Confirmado desde el mismo día del segundo capítulo, hay contendientes que se están preparando a conciencia un año antes de que se celebre el mismo.

Podría ser el caso de Alexelcapo, quien desde que está soltero ha abrazado el ejercicio como antídoto a las penas y polémicas tuiteras. Con su sarcasmo habitual, durante un directo de la semana pasada aseguró que "se pegará con Felipez en la Velada 3", algo que podría no ser una broma al haberlo destacado en su propio timeline.

Hay tanta expectación por un combate entre píxels como por los que están por venir en guantes, un logro en el que Ibai ya está tardando en hacer del evento una marca registrada, sacar merchandising y hasta poner fecha para la venta de entradas. "Ya veremos cómo sale", decía cauto el de Bilbao.