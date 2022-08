Alexelcapo se defiende de las acusaciones de Chio: "Me sorprende que me eche eso en cara"

¿Alexelcapo y Chio otra vez con cuchillos? ¿Es esto un déjà vu? No ha empezado septiembre y la actualidad streamer está que hecha humo, muy a menudo por temas que no nos gustaría tener que escribir. Sirva este artículo como guía de un episodio más (huele a cierre de temporada) en la desagradable batalla que se ha convertido la ruptura de los populares streamers.

Empezamos con un larguísimo hilo de Chio que anoche se quedó bien a gusto explicando punto por punto detalles íntimos de su relación con el mallorquín: gatos, lavadoras, gastos, quién se ocupó de la casa durante nueve años y temas similares que culminan en un mensaje cuestionable a la hora de compartir en público: "No le debo nada a quien no me ha tratado ni como persona. Quien no se ha hecho ni mínimamente responsable del poder que tiene en su mano".

La cordobesa asegura estar harta de los comentarios, dejando caer que su expareja hasta los fomenta por omisión: "Estoy cansada de que me veáis como la mala, la histérica, la loca del coño que se monta películas. Esto no es una película, es mi vida, y allí donde voy tengo que lidiar con el hate. Hay días mejores y peores. Pero todo el mundo tiene un límite".

El límite de Alex parece haber sido ese hilo, al que ha respondido de manera más concreta. "Que ahora me eche en cara eso me sorprende un poco para ser sincero", dice, elaborando una lista de facilidades que le dio a ella para "rehacer su vida": la llevó personalmente a Córdoba, le "pagó todo durante siete años" (incluidos numerosos viajes de prensa como invitada) y le dio (en dinero, entendemos) "12 meses de alquiler para que pudiera rehacer su vida".

"Le dije que simplemente pasara, que no contestara a la gente, que no alimentara el hate porque eso no ayuda nunca. Es algo que aprendí al poco de empezar en este trabajo. Nunca ayuda. Creo que si hubiera dejado de contestar como hice yo esto habría pasado hace mucho tiempo. [...] Por favor dejad de insultar. Las parejas terminan, las relaciones son complicadas. Eso es todo".

De manera objetivamente elegante, Alex manda un mensaje que suena al último que va a soltar sobre el tema: "Tener que romper mi palabra de no decir esto me duele hasta un punto que no sois conscientes pero hasta yo tengo mis límites y esto lo has sobrepasado todos. Dejadla tranquila por favor. Yo he pasado página, espero que ella pueda hacerlo también".

Aunque en aquel caso acabó en reconciliación, empezamos a pensar que la 'rueda de prensa', cada uno desde su canal de Twitch, que hicieron Auronplay y Biyín hace unos añitos ya es la mejor situación a una separación mediática cuando tienes una vida tan expuesta en redes. Quién sabe, lo mismo es el método utilizado en algunas rupturas que podrían estar por venir...