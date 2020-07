Seguramente más de una vez te has preguntado por qué las mujeres han de sufrir para presumir y los hombres, si no quieren, no tienen por qué hacerlo y no está mal visto. Quizá en alguna ocasión te has dado cuenta en público de que tenías algún pelo rebelde en las piernas o axilas y has querido que te tragase la tierra. Y es muy probable que a menudo hayas visto las estrellas al depilarte. Pero todo eso se ha acabado, porque ahora ya sólo se depila el que quiere, y es tan respetable la opción sin pelo que la peluda. Y para muestra todas estas famosas que han decidido que los pelos abrigan y que, si están ahí, será por algo.

Amaia Romero

Amaia nos sorprendió a todos cuando posó, entre otros lugares, en la alfombra roja de los Goya con la sobaquera alegre. Manos en jarra y actitud para mostrar que ella tiene personalidad para llevar los pelos que quiera. En la foto de cabecera puedes comprobar que ella no se cortaba lo más mínimo y que la naturalidad que luce en sus apariciones está unida a la naturalidad con la que se toma su cuerpo.

Miley Cyrus

Fue una de las primeras que hace unos años salió exactamente igual que Amaia. Pasamos de ver a una niña buena a una Miley revolucionaria que conquistó a todos. ¡Vello en las axilas sí! Eso sí, la cantante no siempre aparece sin depilar, porque lo mismo posa totalmente rasurada que con una mata de pelo. ¡Ahí demuestra que hace lo que le apetece y no se deja llevar por lo que diga la sociedad!

Emily Ratajkowski

Atención que vienen curvas. Porque no solo las cantantes reivindican la libertad de la mujer y, sobre todo, que no sean esclavas de la belleza. ¡También las modelos! Emily Rataikowski, una de las modelos más cotizadas del momento, ha posado para la revista Harper's Bazaar con toda naturalidad... y con todo el vello de las axilas en ellas. Así, sin cortarse ni un pelo ni hacerse el láser.

Y no solo las famosas jóvenes se hacen eco para normalizar esta situación y declararle la guerra a los estereotipos costumbristas, porque también personajes míticos como Julia Roberts, Madonna, Britney Spears, Penélope Cruz... están totalmente a favor de este movimiento para liberalizar a la mujer.

Por este motivo existen perfiles en las redes sociales que buscan que tu ojo se acostumbre a ver el cuerpo femenino al natural, sin retoques ni artificios que tengan que hacerlo más bello de lo que es, mostrando el vello púbico como algo súper normal.

Por eso, busca tu propia comodidad y no sigas modas. Si te apetece depilarte porque estás más cómoda, hazlo sin pensar. Y si por el contrario eres de las que se siente mejor al natural y sufre cada vez que huele a cera o a pelos chamuscados gracias al láser, no lo hagas. ¡Tu elección estará bien y todos deben respetarla!