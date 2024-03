Viruzz se derrumba en directo por el hate que recibe debido a que Misho no peleará en la Velada del Año 4

Por mucho que uno intente adivinar quiénes terminarán combatiendo en la Velada del Año, la mayoría de las veces resulta imposible descubrir quiénes son todos los que protagonizarán los combates de cada edición, algo que en algunas ocasiones puede terminar decepcionando a algunos. Porque, aunque la mayoría acaba agradeciendo las sorpresas, hay otros que se quedan con las ganas de ver a ciertos streamers subirse al ring, tal y como ha pasado en esta ocasión con Misho.

Pese a que este sí que llegó a participa en la velada del año pasado, su combate no duró prácticamente nada debido a que Misho sufrió una luxación en el hombro, lo que provocó que muchos pensaran que este año se le volviera a ofrecer esta oportunidad. Pero, finalmente, Ibai decidió dársela a Viruzz, quien también se quedó sin disfrutar de su combate contra Shelao debido a una lesión.

Esto es algo que no ha gustado a todos, lo que ha provocado que muchos terminen saltando contra él por haber ocupado el puesto de Misho, algo sobre lo que Viruzz ha querido hablar en directo, ya que es el tema ha empezado a afectarle. Tal y como ha explicado, aunque debería estar disfrutando de esta oportunidad, en estos momentos confiesa que no se siente bien debido a todos los comentarios que le han llegado sobre Misho, algo que le hace sentir culpable de su situación y que le ha metido en un pozo del que no sabe cómo salir.

Por ello, ha querido recordarles que el hecho de que no esté Misho no es una decisión que haya tomado él, sino que simplemente le ofrecieron la oportunidad de volver a pelear y que él aceptó porque cree que también merece perdonarse a sí mismo por lo que pasó el año pasado. Por este motivo, explica que espera que esto pueda cambiar pronto y que consiga transformar toda esta mala energía en una fuerza que le ayude a mejorar y seguir preparándose, algo que, aunque ahora lo vea complicado, seguro que conseguirá.