El combate entre WestCOL y TheGrefg en La Velada peligra por este motivo

El combate entre WestCOL y TheGrefg en La Velada del Año 5 sigue sumando polémicas. Esta vez, el colombiano ha vuelto a poner el foco en el uso del casco, dejando claro que no está dispuesto a subir al ring si no se cumplen sus condiciones. "Yo sin casco no peleo. Esta es mi condición y me la tienen que respetar", afirmó tajante en su último directo.

Lejos de ser una simple exigencia, WestCOL dejó entrever que la verdadera razón detrás de su postura es provocar a la audiencia española. "Es para que los españoles se alteren. ¿No ven cómo tengo a los españoles en Twitter?", comentó entre risas, en lo que parece ser una estrategia para seguir alimentando el debate en redes.

No es la primera vez que el colombiano se pronuncia sobre este tema. Desde que se anunció su combate contra TheGrefg, el uso del casco ha sido uno de los puntos más controvertidos. De hecho, el murciano habló hace unos días con la organización de la Velada y, posteriormente, con Sandor Martín sobre este tema. Ambas partes comunicaron a Grefg que la posibilidad de pelear sin casco simplemente no existe, ya que al no ser boxeadores profesionales, podrían sufrir cortes si pelean sin protección, lo que haría que el combate se detuviese. "El deporte del boxeo no es un juego", sentención Sandor en su conversación con el español.

Por ahora, no queda claro si su negativa es una postura firme o simplemente una provocación más para caldear el ambiente previo al combate. Lo cierto es que sus palabras han vuelto a generar revuelo en X, donde los seguidores de La Velada debaten sobre si el colombiano habla en serio o si solo busca encender aún más la conversación en torno a su pelea. Con la fecha del evento cada vez más cerca, la incógnita sigue en el aire: ¿mantendrá WestCOL su postura hasta el final o terminará aceptando las reglas? En cualquier caso, lo que es seguro es que su combate promete ser uno de los más comentados de la noche.