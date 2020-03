Stray Kids era uno de los grandes grupos de K-pop que tenía prevista su presencia en España en las próximas semanas. Las circunstancias son las que son y no podremos tenerlos por ahora en los escenarios madrileños, aunque el que seguro que no iba a venir era Woojin.

El cantante y miembro de la banda desde que debutaran como grupo decidió abandonar la formación el pasado octubre, explicando que el paso lo dio por motivos personales. A principios de se abrió perfiles en redes sociales, algo que probablemente no podía hacer por contrato mientras permaneciera en el grupo, y ayer retransmitió su primer directo en Instagram Live.

“Lo primero que hice fue centrarme en mi crecimiento personal”, explica. “He estado ensayando y haciendo ejercicio, y antes de eso me dediqué a viajar. Organicé mis pensamientos y descansé un poco, mientras hacía turismo. Creo que me ha ayudado mucho, y me lo he pasado genial”.

Sobre las imágenes que ha ido publicando también se ha referido, dando a entender que eran cosas que tenía prohibidas unos meses atrás: “Pude ir a lugares bellísimos, tomar fotos y subirlas a mis redes, todo porque me daba la gana. Me hace feliz saber que a mis fans les han gustado”.

El idol explicó que otro de los motivos para hacer el directo es que había pasado por una sesión de maquillaje y estilismo porque estaba envuelto en un nuevo proyecto. “Lo que hice hoy es secreto. Sabréis pronto qué es, pero por ahora no puedo hablar de ello”.

Los 12 minutos que dura el vídeo están subtitulados en inglés, pensando en sus fans a nivel internacional, y continúa hablando sobre su dieta, sobre cómo está componiendo en solitario y dando las gracias por el constante cariño de los fans, anunciando que en breve podremos disfrutar de su arte. Estaremos atentos.