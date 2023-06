Xokas vs Peereira: una expulsión temporal que ha terminado a gritos

Parece que Bellum pasará al recuerdo como la serie que más polémicas ha sufrido, ya que van a polémica por día. En esta ocasión, el problema ha llegado a raíz de que la administración haya decidido expulsar a Peereira durante 24 horas por metagaming, una decisión que le comunicaron diciéndole que no podía apelar, algo que le ha molestado especialmente. En cuanto se ha enterado de este baneo, Peereira ha asegurado que él no ha incumplido ninguna norma, motivo por el que ha intentado hablar con la administración y, más adelante, también con los creadores de la serie.

Ante esta situación, este caso ha empezado a torcerse y ha acusado a los administradores de no dejarle apelar por no tener tantos espectadores, motivo por el que les ha acusado de ser elitistas. Además, tras repetir que él cumple "las normas a la perfección", ha tachado a Xokas de ser un hipócrita y de comportarse como una persona de "12 años" por haberle gritado en directo en lugar de aceptar hablar con él.

A partir de aquí, ambos han empezado a enviarse mensajes desde sus propios directos, de forma que Xokas ha asegurado que, por mucho que Peereira se esté quejando, considera que están siendo "muy buenos" con él por haberle expulsado temporalmente y no de forma permanente. Y, pese a que al principio esta discusión había empezado de una forma 'tranquila', Xokas ha terminado exigiéndole que le llame y le explique por qué sus moderadores han estado insultándoles, advirtiéndole de que, dependiendo de su respuesta, le expulsaría de la serie. Y, lejos de arreglar las cosas, la llamada ha terminado convirtiéndose en una discusión a gritos entre ambos streamers.

Finalmente, pese a que no han conseguido llegar a ponerse de acuerdo respecto a su expulsión temporal, han terminado manteniendo la misma decisión que al principio: la de banearle durante 24 horas. Y, aunque al principio Peereira ha asegurado que no volvería a la serie porque considera que esta decisión ha sido un error, a final ha comunicado a través de Twitter que se lo pensará mejor y que a lo largo del día decidirá si volver o no a Bellum. Por tanto, habrá que esperar para conocer si después de descansar se despierta más relajado o si, por lo contrario, decide dejar por completo esta serie de Rust.