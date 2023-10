Xokas, sobre el éxito de la Kings League: "Si no hay drama, el proyecto se va a la mierda, porque a nadie le importa"

Después de que se hayan dado a conocer todos los presidentes de la Kings League Améric, algunos de los que fueron candidatos a serlo han decidido hablar sobre ello y compartir el motivo por el que finalmente no están dentro. El nombre de Xokas era uno de los que habían salido entre los seguidores de la liga y uno de los candidatos más comentados. Y, por este motivo, ha querido hablar sobre ello y explicar por qué no ha terminado formando parte de este proyecto, algo que ha revelado que ha sido por decisión propia.

Tal y como ha compartido el gallego, la Kings League se puso en contacto con él para ofrecerle la posibilidad de formar parte de la liga de América, algo que consideraron que podría darles mucho juego y generar muchos piques sanos. Porque, al igual que en la española cuentan con varios presidentes latinoamericanos, creían que incluir un español en esta nueva liga también podría ser muy positivo para el proyecto.

Aun así, finalmente Xokas decidió no formar parte de ella, ya que cree que no podría dedicarle el tiempo necesario para ser un buen presidente, especialmente por el hecho de que no podría participar presencialmente en la mayoría de los encuentros. Esta es una de las principales razones por las que decidió rechazar el proyecto, ya que cree que "el mejor drama se genera en vivo", pero él no podría coger un vuelo cada semana para estar cuatro días y volver, y tampoco ve bien ir tan solo una vez al mes o cada dos meses.

Por este motivo, prefirió rechazar el proyecto porque, aunque confiesa que la Kings League le encanta y está seguro de que sería muy divertido formar parte de ella, no quiere entrar en un proyecto con el que no pueda comprometerse por la distancia. Además, considera que el motivo por el que triunfa tanto la Kings League no es por el fútbol, sino por el drama y la emoción que se genera entre los equipos, por lo que no poder participar presencialmente le quitaría esta emoción a los enfrentamientos.