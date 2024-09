xQc duda sobre la renovación de su contrato de 70 millones de dólares con Kick

El 16 de junio de 2023, el mundo del streaming vivió un momento histórico cuando el famoso creador de contenido xQc firmó un contrato multimillonario con la plataforma Kick. El acuerdo inicial, valorado en 70 millones de dólares, podría alcanzar los 100 millones con incentivos, consolidando a xQc como una de las estrellas mejor pagadas del sector. Desde entonces, ha repartido su tiempo entre Twitch y Kick.

A medida que se acerca el final de su contrato, previsto para 2025, han surgido preguntas sobre si xQc consideraría renovar su acuerdo o si, por el contrario, decidiría regresar a tiempo completo a Twitch. En una reciente sesión de preguntas y respuestas durante un directo, el streamer canadiense confesó no tener claras sus intenciones futuras.

"No sé qué va a pasar en el futuro", admitió. "No voy a endulzar la respuesta ni daros una falsa promesa, honestamente, ni siquiera sé lo que pasará la próxima semana". Con estas declaraciones, xQc reveló que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro, señalando que tanto sus propias perspectivas como las de Kick podrían cambiar de aquí a la finalización del contrato.

El streamer también destacó la incertidumbre que rodea al mundo del streaming, mencionando que factores inesperados, como cambios en el mercado o en la plataforma, podrían influir en su decisión. "¿Y si tengo una opinión tonta y luego pasa algo en el mercado o en la plataforma y todo cambia?", añadió, dejando entrever que su carrera está sujeta a constantes fluctuaciones.

Por ahora, no está claro cuánto tiempo le queda a xQc en su contrato con Kick, aunque él mismo ha señalado que los pagos se están realizando a lo largo de 24 meses, lo que indicaría que su acuerdo finalizará en junio de 2025. Mientras tanto, los seguidores de xQc esperan ansiosos conocer cuál será el siguiente paso en la carrera del streamer.